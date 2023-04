Taxi rammt Motorrad - 21-Jährige wird schwer verletzt

Pkw gerät auf Gegenfahrbahn

Schwer verletzt wurde eine Motorradfahrerin (21), weil in Straßlach ein Taxifahrer auf die Gegenfahrbahn geriet.

Straßlach – Eine Motorradfahrerin (21) aus München ist am Freitag auf der Kreisstraße M5 in Straßlach von einem Taxi gerammt und dabei so schwer verletzt worden, dass sie per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Zu dem Unfall kam es um 17.06 Uhr in einer leichten Rechtskurve der Straße „Am Straßlacher Feld“, als der Taxifahrer – ein 61-Jähriger aus Taufkirchen – mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn geriet.

Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro

Dabei kollidierte er mit der ihm entgegenkommenden Münchnerin, die durch die Wucht des Aufpralls mitsamt ihrem Motorrad 14 Meter weit ins angrenzende Feld geschleudert wurde. Die 21-Jährige erlitt mehrere Brüche, der Taxifahrer kam mit leichten Verletzungen (Platzwunde im Gesicht, Tinnitus) davon. Das Unfallkommando der Polizei schätzt den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf rund 30 000 Euro.

Die Kreisstraße zwischen Straßlach und Großdingharting blieb für zwei Stunden komplett gesperrt. Weil Öl auf dem Acker auslief, wurde auch das Wasserwirtschaftsamt informiert. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.