Videoüberwachung soll Müllsünder abschrecken

In Straßlach-Dingharting gibt es vier Containerstandplätze, die oft von Müllsündern heimgesucht werden, die hier ihren Abfall illegal abstellen. Die Gemeinde greift jetzt zu drastischen Maßnahmen.

Straßlach-Dingharting – In Straßlach-Dingharting gibt es vier Containerstandplätze – die nicht immer so aussehen, wie die Verwaltung sich das wünschen würde. Vor allem in Hailafing wird, wie Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei) im Nachgang zur letzten Gemeinderatssitzung sagte, „immer wieder wild Müll abgelagert“. Weshalb sein Gremium darüber nachdenkt, dort eine Videoanlage zu installieren – und beschlossen hat, Angebote für eine solche Anlage einzuholen.

Bußgelder haben nichts gebracht

Schon jetzt hat die Gemeinde, wenn sie Leute auf frischer Tat erwischte, die Kunststoff, Flaschen, Papier einfach neben den Containern abstellten, immer wieder mit Bußgeldern bestraft. Genützt hat es offenbar auf Dauer wenig. Was auch daran liegen mag, wie der Gemeinderat überlegte, dass auch Auswärtige den Standplatz nutzen, um hier ihre Wertstoffe zu entsorgen. Oder halt einfach abzustellen, die Containerreihen stehen direkt an der Straße. „Das zieht auch Füchse, Marder und Ratten an“, ärgert sich der Rathauschef.

Von einer Videoüberwachung erhoffen sich die Straßlach-Dinghartinger in erster Linie abschreckende Wirkung. Wer will schon gefilmt werden, wenn er Flaschen neben dem Container deponiert, nur weil in den nichts mehr hineinpasst?

Videoüberwachung: Nicht alle sind begeistert

Aber nicht alle Gemeinderäte waren begeistert von dem Vorhaben, Sabine Hüttenkofer von den Grünen stimmte dagegen, die Kosten für eine Videoanlage ermitteln zu lassen. Es sei ein ziemlicher Aufwand, das Filmmaterial dann auszuwerten, in der Zeit hätte der Bauhof auch vor Ort aufgeräumt, argumentierte sie – blieb mit ihrer Ansicht aber in der Minderheit.

Newsletter für den Landkreis München

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.