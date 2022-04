Trauer um ein Dinghartinger Original: Stubnmusi und Schützen waren seine Leidenschaft

Nachruf

Von Andrea Kästle schließen

Mit ihm, sagen seine Freunde, ist ein „Stück Dingharting“ verschwunden. Vor kurzem ist Johann „Hans“ Andre im Alter von 86 Jahren gestorben.

Dingharting - Geboren wurde er am 9. April 1935 im Milchhäusl von Großdingharting. Nicht nur im Schützenheim, das er häufig besucht und auch mit errichtet hat, ist seine Handschrift zu lesen. Hans Andre hat den Ortsteil von Straßlach, der, als er auf die Welt kam, noch eine unabhängige Gemeinde gewesen ist, nur wenige Jahre lang verlassen. Nach der Hochzeit mit seiner Frau Trudl zog er 1957 für eine Weile zu den Schwiegereltern nach Deisenhofen. Wo er durchaus, wie der Ortschronist und Gemeinderat Albert Geiger berichtet, sehr nett aufgenommen worden ist. Aber als sich dann Mitte der 60er Jahre die Gelegenheit ergab, in Dingharting zu bauen mit einem Freund zusammen, da zögerte Andre nicht lang kehrte mit seiner Familie zurück ins Heimatdorf.

Ein geschickter Handwerker

Hans Andre hatte zwei Geschwister. Als er 14 war, starb die Mutter. Der junge Hans machte dann eine Schreinerlehre in Dingharting. Später zog der Betrieb um nach Freimann, was für den Lehrling bedeutete, dass er in den Norden der Stadt und wieder zurückradeln musste. In Folge verdiente er sein Geld im Alkor-Werk in Solln und bei einer Hausverwaltung in München, wo sie ihn als vielseitigen Handwerker bestens brauchen konnten. Albert Geiger: „Holz war zwar sein Handwerk, aber er konnte nicht nur mit Holz umgehen. Er war ein Allrounder.“

Dabei hatte der Vater einer Tochter und spätere zweifache Großvater zwei Leidenschaften, die sein Leben entscheidend prägten: den Schützenverein und die Stubnmusi. Hans Andre spielte Zither, und mit Frau und Tochter bildete er ein Saitentrio, das gern bei Hoagärten, Adventsfeiern und anderen Anlässen gehört worden ist.

Seit 1967 im Schützenverein

Den Rest der Zeit verbrachte er mit den Schützen. Ab 1967 war er Mitglied im Verein in Dingharting, und auch den Verein hat er maßgeblich geprägt. In den frühen 70er Jahren richteten er und seine Sportsfreunde im alten Schulhaus ein gemütliches Stüberl ein, mit einer Schießanlage mit sieben Ständen. Gleichzeitig sorgte Hans Andre dafür, dass die vereinigten Schützen bei öffentlichen Auftritten auch ordentlich aussahen und führte Uniformen ein. Von 1980 bis 1992, erzählt sein Nachfolger Walter Probst, war Andre erster Schützenmeister, 1994 war er dann wesentlich beteiligt am Ausbau des Killerstadls fürs Gauschießen. Was wiederum ein Ereignis war, wie es die Schützen von Großdingharting in der Form nie wieder erlebt haben. Der Ort wurde geflutet von 850 Schützen aus dem Gau Wolfratshausen. „Das wurde nie mehr erreicht“, meint Probst.

Das neue Vereinsheim trägt seine Handschrift

1997 wurde Hans Andre zum Ehrenschützenmeister ernannt, im gleichen Jahr fand der Spatenstich statt fürs neue Vereinsheim über der Feuerwehr. „Wir haben dort unter seiner Federführung eines der schönsten Schützenheime der Umgebung bekommen“, findet Probst. 1992 und 2010 wurde Hans Andre Schützenkönig, 2017 ehrten ihn die Vereinsmitglieder für 50-jährige Mitgliedschaft.

In vielen Bereichen engagiert

Aber Andre hat sich auch anderweitig sehr engagiert. Er half viel mit bei der Renovierung des Kirchenbergerls mit der Marien-Kapelle von Dingharting. Und wenn eine Prozession durchs Dorf gehen sollte, war er beteiligt am Aufbau des Feldaltars.

Letzte Ehre am Grab

Alle, die ihn kannten, bezeichnen Andre als bescheiden und hilfsbereit, er sei außerdem sehr humorvoll gewesen, sagt Probst: „Er war mein Lehrmeister in allem, und die Reden, die er gehalten hat, waren unterhaltsam und inhaltsreich zugleich.“ Am 18. März ist Hans Andre im Kreis der Familie gestorben. Dass die Sportschützen über seinem Grab die Vereinsfahne absenkten, sei, sagtProbst, „die letzte Ehrenbezeugung“ für ihn gewesen.