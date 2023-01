Tückische Strecke in Straßlach: Schussfahrt ins Mühltal bleibt wohl verboten

Von: Andrea Kästle

Beim Ortstermin am Hang: Vorsitzender Richter Dietmar Wolff (Mitte). © Andrea Kästle

Seit 30 Jahren ist der Mühltalberg in Straßlach hinunter zur Isar für Radfahrer im oberen, steilen Teil gesperrt. Dabei wird es wohl auch bleiben.

Straßlach-Dingharting – Nach einer Inaugenscheinnahme der örtlichen Gegebenheiten am Mittwoch tendiert das Verwaltungsgericht München dazu, die Klage eines Radfahrers gegen das seiner Meinung nach unverhältnismäßige Fahrverbot abzuweisen. Die endgültige Entscheidung fällt heute, dann wird auch klar, wer die Kosten des Verfahrens tragen muss.

Die 1,2 Kilometer lange, geteerte Straße, die auch hinunterführt zur „Mühle“, einer sehr beliebten Wirtschaft, die außerdem Zufahrt ist für einige Anlieger, ist wirklich tückisch – im oberen Bereich weist sie teils ein Gefälle von 18 Prozent auf. Immer wieder passiert dort etwas, allein, seit dort 1992 ein Radfahrer ums Leben gekommen ist bei einem Sturz, haben sich sieben weitere Unfälle ereignet, berichtete die Gemeindeverwaltung bei dem Termin vor Ort. Mindestens zweimal wurden dabei Menschen schwer verletzt. Geklagt hat Simon Lutz aus München, der auch zum Termin gekommen war, nachdem die Gemeinde vor einem Jahr ein Banner auf dem Autoparkplatz aufgestellt hat – um zusätzlich auf das kaum beachtete Radlverbot hinzuweisen.

Massive Steigung

Die Gegebenheiten, meinte nach der Begehung der Straße der Vorsitzende Richter Dietmar Wolff, seien hier in der Tat „besonders“, die Steigung im oberen Bereich beurteilte er als „massiv“. Nach den vielen Unfällen, die sich hier ereignet haben, sei es „geboten“ gewesen, etwas zu unternehmen. Die Sperrung für Radler, so der Tenor, habe also ihre Berechtigung.

Und die Gemeinde habe, berichtete Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei), in der Vergangenheit durchaus auch auf andere Art probiert, die Gefahrenstelle zu entschärfen. Die Strecke sei sogar mal für Autos komplett gesperrt gewesen, „dann hat aber der Wirt geklagt“. Auch habe man mal das zulässige Tempo auf 20 beschränkt, jedoch: „Da haben sich alle dran gehalten, nur die Radler nicht.“ Und: „Im Winter kommen die Autos mit 20 nicht mehr hinauf.“ Jetzt gilt Tempo 30, Überschreitungen können aber bei Radlern kaum geahndet werden. Andreas Forster, Leiter der zuständigen Polizeiinspektion: „Manche Rennradler werden hier 70 Stundenkilometer schnell.“ Und könnten dann natürlich Fußgängern kaum mehr ausweichen – zumal die kurvige Trasse an manchen Stellen ohnehin kaum vier Meter breit ist.

Dem Kläger Entgegenkommen signalisiert

Aber Richter Wolff wollte auch dem Kläger, der in München und Umgebung immer wieder vor Gericht für Radlerrechte kämpft, entgegenkommen – und beauftragte die Verwaltung, im Gemeinderat mögliche „Abmilderungen“ diskutieren zu lassen. Das Radlverbot auf dem steilen Berg könne etwa auf die vom Wetter her besseren Monate von März bis November beschränkt werden, man könne schon im weiteren Umgriff des Bergs ankündigen, dass der nur zum Teil befahrbar ist. Außerdem sei unter Umständen sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass die Strecke, die man letztlich schieben muss, nur etwa 600 Meter lang ist. Auch sei die Stelle, an der man wieder aufsteigen darf aufs Rad, dort, wo der Isarradweg in den Berg mündet, besser zu kennzeichnen. Über all das, sagte Sienerth zu, wird das Gremium am 15. Februar beraten.

Simon Lutz, unterstützt vom ADFC, der das Radfahrverbot im Mühltal „seit langem“ kritisiert, gab zu bedenken, dass es keine echte Alternative zu dem gesperrten Berg gebe. Sämtliche Ausweichstrecken würden im Winter nicht geräumt oder seien von Autos stark befahren. „Die Strecke hier ist immer noch am sichersten“, sagte der 28-Jährige. Und kürzer als alle Alternativen.

Rettungshubschrauber musste vor zweieinhalb Jahren landen

Zuletzt musste hier am 13. Juli 2020 ein Rettungshubschrauber landen – an dem Tag ereignete sich der bislang letzte schwere Unfall im Mühltal. Simon Lutz schlug vor, auch die Fahrbahnränder besser zu markieren, zu Stürzen sei es gekommen, auch weil Radler aufs Bankett geraten sind. Die Kosten würde er gern aufheben lassen, sagte er; die Gemeinde hat klargemacht, dass sie fürs Verfahren keinesfalls aufkommen will.

Kläger Simon Lutz (r.) und Martin Glas, ehemals Münchner ADFC-Vorsitzender, vor dem Banner, das im Mühltal auf das Radlverbot auf dem Berg hinweist. © Andrea Kästle