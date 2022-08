Seit 100 Jahren Strom dank Wasserkraft aus der Isar

Von: Laura May

Elektromeister im Maschinenraum: Thorsten Wendt sorgt für reibungslose Abläufe der Turbinen – die alten Regler (rechts im Bild die kleinere Maschine) sind heute nicht mehr in Betrieb. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Rund 17 000 Haushalte versorgt das Straßlacher Wasserkraftwerk von Uniper mit Strom. Die denkmalgeschützte Anlage ist konserviertes Zeitdokument, profitable Energiequelle und Freizeitattraktion zugleich. Und das seit über einem Jahrhundert.

Straßlach – Im ehemaligen Steuerraum des Wasserkraftwerks riecht es wie in Omas Keller. Seit 1924 wird hier Strom produziert. Die vergilbten Telefonhörer und verblassten Tasten, der durchgesessene Lederstuhl und abgegriffene Schreibtisch sind nur noch Zierde. Heute steuern Kontrollsoftware und Fehlermeldungen die riesigen Räder in Echtzeit.

Technik

„Mittlerweile ist hier fast alles elektronisch“, sagt Betriebsmeister Thorsten Wendt (44). „Früher saß rund um die Uhr jemand im Kontrollraum, heute gibt es zwei Bildschirme im Keller.“ Dennoch sind viele der alten Maschinen noch in Betrieb, etwa die drei großen Turbinen, die wie große blaue Oktopusse in der gekachelten Halle unter dem Kontrollraum sitzen. Nach einigen Reparaturen und Erweiterungen über die Jahrzehnte funktionieren sie heute noch und versorgen rund 17 000 Haushalte im Umkreis mit Strom.

Alles unter Kontrolle: Von hier aus wurde früher manuell gesteuert – heute übernimmt die Technik. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Geschichte

Das Laufwasserkraftwerk Mühltal wurde 1924 von der Isaramperwerken in Betrieb genommen und 1997 von den Bayernwerken/Eon umgebaut und modernisiert. 2016 ging das Werk auf Uniper über. Seit fast 100 Jahren produziert das denkmalgeschützte Bauwerk im Stil des reduzierten Klassizismus also CO2-neutralen Strom. „Das ist echte Nachhaltigkeit“, sagt Pressesprecher Theodoros Reumschüssel (59) und spricht vom ausgezeichneten Erntefaktor 50 bei einem neu gebauten Wasserkraftwerk. Ein Faktor, der die produzierte Energie einer Anlage in deren Lebenszeit beschreibt. Windparks oder Solarfelder könnten da nicht mithalten. „Wenn da der Erntefaktor in den zweistelligen Bereich kommt, ist das gut – die Anlage hier macht ihren Job seit 100 Jahren.“

Versorgungssicherheit

Den Wert von Energiequellen misst Reumschüssel an einem Dreieck aus Preis, Umwelt und Versorgungssicherheit. Bei den ersten beiden Punkten würde die Wasserkraft bestehen, nur die Versorgungssicherheit könne nicht umfassend garantiert werden. „Wir können nur Strom machen, wenn Wasser fließt – deswegen braucht es den Energiemix.“ Aktuell gibt es wenig Wasser, sagt Reumschüssel mit besorgtem Blick von der Steinbrücke runter auf das freigelegte Kiesbett der Isar.

Ein Rad, 6200 Pferdestärken: Drei Turbinen produzieren Strom. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein weiteres Manko: Genau wie bei Solar- und Windenergie kann der Strom im Moment der Spitzenleistung nicht gespeichert werden. „Speichern wird das Thema der Zukunft“, sagt Elektromeister Wendt, bei einem Blick auf seine beiden Bildschirme. Kiloschwere Eisenzangen weisen hier unten noch auf schwere Arbeit hin, die früher hier verrichtet wurde. Heute regelt Wendt die Abläufe per Mausklick statt Muskelkraft. Er ist stolz auf seine Arbeit für die Wasserkraft und kann Kritik, etwa vonseiten der Fischereiverbände, nicht nachvollziehen. „Ich habe in einem ganzen Jahr zwei tote Fische gesehen“, sagt der 44-Jährige.

Stellenwert

Monument für die Nachhaltigkeit: das Kraftwerk in Straßlach ist seit 1926 in Betrieb. © sabiner Hermsdorf-Hiss

Dennoch: Wasserkraft ist keine alleinige Lösung für die Energieknappheit. Zum einen wegen des Speicherns, zum anderen sei sie nicht unbegrenzt reproduzierbar. „Sie kann nicht in Gänze die Antwort auf Strombedarf sein“, sagt Reumschüssel. Gerade für Bayern ist die Wasserkraft aber eine wichtige Stromquelle – in der Debatte über neue Energien geht Wasserkraft etwas unter. „Sie ist konstant, nachhaltig, aber begrenzt“, sagt der Pressesprecher. Und einfach nichts Neues. „Wasserkraft ist der Klassiker der Erneuerbaren Energien – sie ist zur Selbstverständlichkeit geworden.“