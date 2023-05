Verzweifelte Familie sucht nach Kater Sunny: „Wir haben alles Mögliche gemacht“

Von: Laura May

Unzertrennlich: Die beiden Katzen „Sunny“ und „Tabby © privat

Seit rund einer Woche ist „Sunny“ verschwunden. Neben seiner Familie leidet vor allem Katze „Tabby“ an seinem Verschwinden.

Grasbrunn – Seit Sunny verschwunden ist, steht Tabby den ganzen Tag in ihrem Grasbrunner Garten und weint. Die Katze hat ihren besten Freund verloren, fressen tut sie kaum mehr. Der einjährige Sunny mit seinem rotweißen Fell ist seit einer Woche nicht nach Hause gekommen. „Das ist für ihn absolut ungewöhnlich“, sagt seine verzweifelte Besitzerin Jessica Gatzemeier.

Es passiert immer wieder, dass im Landkreis München Katzen einfach verschwinden. Für die Suche von Kater „Tigger“ aus Neubiberg waren vergangenes Jahr sogar Suchhunde im Einsatz. Ein Happy End gab es im letzten Oktober in Unterhaching. Damals konnte Kater „Bobby“ mit modernster Technik wieder gefunden werden.

Suche nach Sunny: „Wir haben alles Mögliche gemacht“

Gatzemeier hat schon alles in Bewegung gesetzt: Tasso-Meldung, Suchanzeigen, Meldung am Wertstoffhof und am Baustoffhof. „Wir haben auch alle Nachbarn gefragt, ob sie in ihren Gärten und Schuppen schauen können“, sagt Gatzemeier. „Wir haben alles Mögliche gemacht.“

Suche nach Sunny: Zumindest auf ein Lebenszeichen hofft die Familie

Gatzemeiers größte Angst ist, dass Sunny irgendwo verletzt eingesperrt ist. Hungrig und durstig. Ihre größte Hoffnung ist, dass er irgendwo lebend gefunden wird. Bisher fehlt der Familie allerdings jede Spur. Bis sie zumindest jemanden finden, der ihren geliebten Kater in den letzten Tagen gesehen hat, wollen sie weiter suchen. „Das würde uns zumindest Hoffnung geben.“

Wer hat Sunny gesehen? Wenn jemand eine Spur zu dem rotweiß-getigerten Kater findet, bitte unter der Tasso-Notrufnummer 061 90 93 73 00 melden. Suchdienstnummer: S2 77 00 03.

