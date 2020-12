14-Jährige erfüllt Seniorin einen Herzenswunsch

Einen besonderen Herzenswunsch hatte die Taufkirchner Seniorin bei der Merkur-Aktion Wunschbaum genannt: ein Harfenspiel. Das las die 14-jährige Sinja Thedens und gab der Fremden ein kleines, aber feines Privatkonzert.

Taufkirchen – Sinja Thedens konnte noch nicht schreiben, als ihre Finger schon geschickt die Saiten der Harfe zupften. Die Schülerin aus Taufkirchen liebt ihre Musik. Und noch mehr liebt sie es, anderen Menschen mit ihrer Musik eine Freude zu bereiten. Im Rahmen der Merkur-Aktion Wunschbaum hat Sinja einer Seniorin einen Herzenswunsch erfüllt: Die 14-Jährige hat mit ihrer Harfe für Regina Vornehm ein weihnachtliches Privatkonzert gegeben.

Sinja Thedens spielt Harfe, seit sie sechs Jahre alt ist.

Die Gymnasiastin spielt Harfe, seit sie sechs Jahre alt ist. Das sind acht Jahre, in denen Sinja fast jeden Tag übt. In den vergangenen Jahren hat sie mit ihrer Harfe beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert einmal einen zweiten und einmal den ersten Platz belegt. Sie genießt es, vor Publikum zu spielen, ihre Musik mit anderen zu teilen. Ihre täglichen Zuhörer sind Mama Christine Zaus, Papa Alexander Thedens und Sinjas älterer Bruder Yannick Thedens. Die Harfe steht im Wohnzimmer, fürs Kinderzimmer ist sie zu sperrig.

Noch drei weitere Musiker wollen Regina Vornehms Wunsch erfüllen.

Als die Neuntklässlerin von der Aktion Wunschbaum im Münchner Merkur las, stand für sie sofort fest, dass sie sich einbringen wollte. Sinja war bewegt vom innigen Wunsch der 71-jährigen Taufkirchnerin Regina Vornehm, die Harfe live zu hören, dieses „edle Instrument“, das sie so sehr an Engelsmusik zu Weihnachten in der Kirche erinnere. Also spielte Sinja für Regina Vornehm. Das kleine Konzert mit Maske und Abstand ging in sehr persönlichem Rahmen über die Bühne.

Außer Sinja haben noch drei weitere Musiker aus dem Landkreis ihre Unterstützung zugesagt. Sobald es die aktuelle Corona-Lage wieder zulässt, werden auch sie Zither und Harfe für die Betreuten der Taufkirchner Demenzgruppe spielen. Einfach nur „wunderbar“, dieses Engagement der Landkreisbürger, freut sich Annett Lütke-Holz von der Nachbarschaftshilfe.

Moderne Popmusik auf der Harfe

Normalerweise spielt sich Sinja querbeet durch alle Genres. Nur „Walzer mag ich nicht so“, gibt sie zu. Ihre Lehrerin Veronika Ponzer von der Musikschule Taufkirchen versorgt Sinja vor allem mit klassischer Musikliteratur und Volksliedern. Aber die 14-Jährige interpretiert auch schon mal moderne Popmusik auf der Harfe. Für ihren Auftritt in der Nachbarschaftshilfe hatte Sinja ein Potpourri an Weihnachtsliedern zusammengestellt, Melodien, die der Seniorin bekannt waren.

Der schönste Nachmittag seit Langem für die Seniorin

Diese war begeistert. Regina Vornehm sei rundum glücklich gewesen, erzählt Lütke-Holz von der Nachbarschaftshilfe. Das war der schönste Nachmittag, den sie seit Langem erleben durfte, habe die Seniorin nach dem Konzert gesagt.