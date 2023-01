Am Zebrastreifen: 86-Jähriger fährt Fußgängerin in Taufkirchen an

Ein 86 Jahre alter VW-Fahrer hat an einem Zebrastreifen in Taufkirchen eine Fußgängerin übersehen und sie angefahren.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Dienstag um 17 Uhr mit seinem VW am Lindenring in nördliche Richtung unterwegs. Gleichzeitig überquerte eine 45-Jährige aus Taufkirchen den Zebrastreifen Richtung des dortigen Penny-Supermarktes. Obwohl der 86-Jährige in Schrittgeschwindigkeit an den Fußgängerüberweg heranfuhr, sah er die Frau nicht. Mit der Front des VW fuhr er gegen die Beine der Frau. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Passanten kümmerte sich um die Verletzte

Passanten und Unfallzeugen kamen dazu und halfen der Verletzten und verständigten den Rettungsdienst. Dieser brachte die 45-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Gegen den Senior leitete die Polizei Ermittlungen ein.