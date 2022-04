Anwohner stinksauer wegen Taufkirchner Wachhütte

Von: Doris Richter

Eigener Ortsteil: Hinter dem Wolfschneiderhof an der Münchner Straße liegt das Gelände mit der Wachhütte. © do

Nachbarn der Wachhütte haben sich im Gemeinderat über ausufernde Partys des Taufkirchner Burschenvereins beklagt.

Taufkirchen – Zwei Jahre hat der Taufkirchner Burschenverein pandemiebedingt darauf warten müssen, seinen neuen Maibaum aufstellen zu dürfen. Dass es nun endlich klappt, wird derzeit in der neuen Wachhütte an der Münchner Straße kräftig gefeiert. Zu kräftig – für den Geschmack vieler Anwohner.

Etliche waren am Donnerstagabend zur Sitzung des Gemeinderats gekommen, um ihrem Ärger Luft zu machen. „Seit mehr als fünf Wochen leiden wir unter massiven Ruhestörungen bis in die Morgenstunden“, klagte ein Anwohner vor dem Gremium. Dröhnende Musik, lautes Zuprosten, Autos, die hin- und wegfahren. Dazu würden Stellplätze der Anwohner zugeparkt, überall werde „uriniert und hingekotzt“. „Es wird ja immer mit Tradition begründet. Aber was hat eine Mallorca-Party oder eine Ladies-Night mit Stripper damit zu tun?“ An 42 Wachhüttenabenden fänden 20 genehmigte Veranstaltungen statt.

Bürgermeister Sander: Wurde ordentlich über die Stränge geschlagen

Es gehe ja nicht generell gegen den Burschenverein. Die Anwohner fragten sich nur, warum die Gemeinde so eine Hütte am Rand des Wohngebiets überhaupt erlaube. Von Bürgermeister Ullrich Sander wollten sie wissen: „Wie wollen Sie sicherstellen, dass hier wieder Ruhe einkehrt?“ Sander zeigte vollstes Verständnis: „Ich kann nur zustimmen, dass das zum Teil weit über das hinausgegangen ist, was genehmigt war.“ Es sei ordentlich über die Stränge geschlagen worden. Doch in der letzten Zeit habe es bereits einiges an Kontrollen und Veränderungen gegeben. Fabian Sass, der neue Leiter des Ordnungsamts, habe zusammen mit der Polizei konkrete Maßnahmen verordnet. Es gehe um eine Begrenzung der Teilnehmerzahl und auch um die Dauer der Feiern. „Und das wird auch kontrolliert“, so Sander. Man habe den Burschen klargemacht, dass, wenn es nicht besser werde, „wir den Laden zumachen“. Die Sorge, dass auch nach dem kommenden Wochenende weitergefeiert werde, zerstreute Ordnungsamtsleiter Fabian Sass. „Da ist nichts geplant oder genehmigt.“ Und auch Sander stellt klar, dass das im Moment eine Ausnahme sei: „Die Maibaumzeit hat einen besonderen Stellenwert.“

Von der Lichtanlage bis zur Pole-Dance-Stange

Von Verbesserungen sei noch nichts zu spüren, sagte hingegen eine Anwohnerin. „Ich bin sprachlos, was da passiert.“ Fünf Wochen habe man das nun schon durchstehen müssen. „Da gibt es eine Lichtanlage, eine laute Musikanlage und eine Pole-Dance-Stange – das ist doch eine richtige Party-Location, wieso wurde so was genehmigt?“ Doch diese Frage stellte sich laut Sass nicht. „Die Burschen dürfen das.“ Er versprach, dass am kommenden Wochenende genau darauf geachtet werde, dass alle Vorgaben eingehalten werden.

Burschenverein hat Verständnis für Nachbarn

Das will auch Julius Ammereller, Vorsitzender des Burschenvereins, der selbst im Gemeinderat sitzt, Donnerstagabend aber mit dem Zeltaufbau beschäftigt war. „Natürlich haben wir Verständnis für die Nachbarn“, sagt er. „Und sie sollen auch schlafen können.“ Man stehe immer wieder im Kontakt zu den Anwohnern. „Erst im Herbst hatten wir sie zum Grillen eingeladen.“ Und man habe extra einen Sicherheitsdienst an der Wachhütte eingerichtet. Um zwei Uhr sei auch Schluss bei den Veranstaltungen. „Natürlich bleiben dann aber die Burschen da, die den Maibaum bewachen.“ Und es sei oft auch nicht einfach, Gäste abzuweisen. „Aber in den letzten drei Wochen haben wir uns verstärkt an die Vorgaben gehalten.“ Und der Pfarrer, der ja als einziger direkt nebendran wohne, habe sich noch nie beschwert.

Einladung zum Maifest

Das Lärmempfinden vieler Menschen sei nach der langen Coronazeit viel größer. „Und es ist auch vorgekommen, dass die Polizei zu uns gekommen ist, aber der Lärm von einer Party am Fußballplatz kam.“ Generell ist Ammereller ein gutes Verhältnis zu den Anwohnern wichtig und dass man dauerhaft zu einer guten Lösung komme. Fürs Wochenende lädt er sie herzlich ein zur gemeinsamen Maibaumfeier. „Weil darum geht es schließlich ja – die Menschen zusammenzubringen.“