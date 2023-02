Asylhelferkreis-Leiter klagt: „Hautfarbe ist oft ein K.-o.-Kriterium bei der Wohnungssuche“

Von: Laura May

Walter Albrecht ist Leiter des Asyl-Helferkreises in Taufkirchen. © privat

Walter Albrecht ist Leiter des Helferkreises Asyl in Taufkirchen. Mit viel Engagement hält er den Verein aufrecht – auch wenn die Unterstützung durch aktive Helfer abnimmt. Im Interview spricht Albrecht über die aktuellen Herausforderungen für Helfer und Geflüchtete.

Herr Albrecht, der Helferkreis wurde 2015 gegründet, um den Geflüchteten damals zu helfen. Wie beeinflussen ukrainische Geflüchtete heute Ihre Arbeit?

Insgesamt läuft es gerade besser als 2015. Die Behörden haben dazugelernt und die Ukrainerinnen sind größtenteils sehr gut vernetzt. In den Sammelunterkünften leben heute immer noch hauptsächlich Menschen, die 2015 und teils auch danach nach Deutschland (es gibt auch Umsiedlungen) kamen und kaum Ukrainerinnen.

An was liegt das, die Asylbescheide müssten doch längst angenommen oder abgelehnt sein?

Staatsangehörigkeit oder unbefristeter Aufenthalt sind das eine. Der Wohnungsmarkt das andere. Selbst mit Papieren, Deutschkenntnissen und Anstellungsverhältnis finden die Menschen auf dem angespannten Wohnungsmarkt oft nichts. Gerade bei vielen Bewerbern ist die dunkle Hautfarbe leider immer noch oft ein K.-o.-Kriterium.

Wie viele Leute unterstützen den Helferkreis?

Am Anfang waren es deutlich mehr als jetzt – damals hatten sich etwa 100 Menschen aktiv als Helfer angeboten. Heute sind es nur noch um die 20.

Gehen Ihnen die Helfer aus?

Insgesamt wird’s weniger. Junge Leute haben wir eigentlich gar keine die nachkommen, und die aktiven Helfer werden immer älter. Der ein oder andere will auch langsam seine Ruhe haben.

Werden Sie anderweitig unterstützt?

Wir versuchen alles zusammen mit der Caritas zu regeln. Außerdem besprechen wir Probleme und Hilfsbedarf mit dem Landratsamt - da fühlen wir uns im Vergleich zu manch anderem Landkreise / Stadt gut angebunden. So gibt es dort zum Beispiel regelmäßige Treffen der Helferkreise im Landkreis bei denen Informationen übermittelt und ausgetauscht werden.

Die Arbeit des Helferkreises ist komplett ehrenamtlich. Ist es nicht eigentlich Aufgabe des Staates, sich um Schutzbedürftige zu kümmern?

Prinzipiell sehe ich das auch so. Nicht nur bei Geflüchteten, sondern auch in der breiten Gesellschaft. Sehen Sie sich die Situation der Tafeln an. Da stehen Menschen in der Schlange, die zwar Arbeit haben, aber für Essen und Wohnen ist das Einkommen zu gering. Die bundesweite Erhöhung des Bürgergeldes war dringend nötig - und eigentlich ist das immer noch zu gering!