Taufkirchens Weg zum Schulcampus

Gemeinderat Taufkirchen billigt Pläne für Neubau der Mittelschule

Von Doris Richter schließen

Im Herbst soll es endlich losgehen mit dem Bau der neuen Mittelschule. Die Architekten präsentierten jetzt konkrete Pläne, wie die neue Schule aussehen soll.

Taufkirchen – Sobald im Herbst die neue Grundschule am Wald nach langer Bauzeit und vielen Verzögerungen wohl endlich fertig wird, geht es gegenüber in der Mittelschule los: Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und soll abgerissen werden. Ein Architekturbüro wurde bereits mit der Planung für einen Neubau beauftragt. Ende 2020 hatten sie ihre ersten Ideen dem Gemeinderat vorgestellt. Jetzt präsentierten sie konkretere Pläne – die im Gemeinderat gut ankamen.

Gebäude werden abgerissen

Entschieden hat der Gemeinderat auch, die Gebäude in der Pappelstraße 2 und 4, in denen Hort und Mittagsbetreuung untergebracht sind, abzureißen und in einem Ersatzbau, der direkt an die neue Schule anschließt, unterzubringen. Bei 7,7 Millionen Euro Baukosten rechnet die Gemeinde mit einem Zuschuss über 3,35 Millionen Euro von der Regierung von Oberbayern. Weil der Bedarf wohl weiter wachsen wird, sind dort 100 Hortplätze, 50 Kindergarten- und 36 Krippenplätze angedacht.

Architekten stellen Konzept vor

Für das Neubauprojekt Mittelschule stellten Architekt Benjamin Hardt und Landschaftsarchitekt Markus Anzengruber, das verfeinerte Konzept jetzt im Gemeinderat vor. Demnach entsteht zwischen Grund- und Mittelschule eine verkehrsberuhigte Zone, die nur Notfall-Einsatzkräfte befahren dürfen. Der andere Verkehr wird über eine neue Zugangsstraße abgewickelt, die von der Lindenstraße abgeht und westlich und nördlich des Schulgrundstücks weiterführt bis in die Pappelstraße. Auf dem Schulgelände sind im Süden mehrer Pausenbereiche, zum Teil überdachte, vorgesehen. Außerdem ein grünes Klassenzimmer, ein Streetball-Feld und Fahrradstellplätze.

+ Aktueller Plan: eine Umfahrung im Westen und Norden und zur Grundschule hin ein verkehrsberuhigter campusartiger Bereich. © mgk Landschaftsarchitekten/ Gemeinde Taufkirchen

Allwetterplatz auf dem Dach

Die Schule selbst ist als länglicher Bau im Norden geplant, mit einem Teil über vier Stockwerke und einem anschließenden dreistöckigen Gebäudeteil – mit der Option später aufzustocken. Daran grenzt im Süden die Zweifachturnhalle, die zum Teil im Boden verschwindet. Auf deren etwa 900 Quadratmeter großem Dach ist ein Allwetterplatz geplant. Auch die Kinder aus der Ganztagsbetreuung sollen sich hier aufhalten. 250 000 Euro mehr im Vergleich zu einem begrünten Dach lässt sich der Gemeinderat das kosten – was einstimmig beschlossen wurde.

Unten Beton, oben Holz

Weitere 440 000 Euro an Mehrkosten wollen die Gemeinderäte für eine gemischte Bauweise ausgeben: Bis zum Erdgeschoss wird mit Beton gebaut, für die oberen Stockwerke wird Holz verwendet – was die erfreuliche Einsparung von rund 800 Tonnen Kohlendioxid zur Folge hat. Die Klassen- und Fachräume sind vor allem in den oberen Stockwerken geplant. Im Erdgeschoss kommen Mensa, Veranstaltungsbereich, Lehrerzimmer und Verwaltung unter. Fürs Parken ist eine Tiefgarage vorgesehen. Südlich, angrenzend an die Turnhalle sollen in dem neuen Kinderhaus Hort, Kiga und Krippe unterkommen.

Gesamtkosten noch immer ungewiss

Die Gemeinderäte waren alle recht begeistert von den Plänen und segneten allen Punkte meist einstimmig ab, auf dieser Basis weiterzuarbeiten. Was alle interessiert hätte: Was wird das ganze Projekt kosten? Doch trotz vieler Nachfragen hierzu, ließen sich die Planer zu keiner Zahl hinreißen. Von grob geschätzten 32 Millionen Euro war vor einem Jahr noch die Rede. Doch es gibt noch viele Unwägbarkeiten. Keiner weiß, wann und zu welchem Preis Baumaterial zu haben ist.

Auch der Baustart ist unklar. Vorgesehen wäre Frühjahr nächsten Jahres. Doch das hängt vor allem auch davon ab, wann die Grundschüler ins neue Gebäude umziehen können – denn die alte Grundschule soll den Mittelschülern als Übergangsquartier dienen. Der ehrgeizige Plan sieht vor, dass die neue Mittelschule bis 2025 fertig wird. Geld spült dann immerhin der Verkauf des Grundstücks, auf dem derzeit die alte Grundschule am Wald steht, wieder in die Gemeindekasse.