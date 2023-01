Taufkirchen zwischen Raumfahrt und Radwegen

Von: Laura May

Schillernde Pläne für das Quartier am Bahnhof gibt es schon – jetzt müssen sie realisiert werden. © Steidle

Überregionale Entwicklungspläne auf der einen, lokale Projekte auf der anderen Seite: das Jahr 2023 wird ein Spagat für die Gemeinde Taufkirchen. Ein Ausblick.

Taufkirchen – 2023 wird wieder ein Spagat: Auf der einen Seite überregionale Entwicklungspläne rund um Raumfahrt, Forschung und U-Bahn-Verbindung. Andererseits wichtige Entwicklungen innerhalb der Gemeinde durch Wohnraum, Bildung und Infrastruktur, die den Zusammenhalt stärken. Ein kurzer Überblick über große Taufkirchner Ideen – und kommunale Projekte, die schon bald fertig sind.

Schulen für die Zukunft

Auch wenn der Bezug der Grundschule am Wald zuletzt erneut verzögert wurde – 2023 soll es endlich so weit sein. Fluchttreppen, Blitzschutz, Beleuchtung – eines hängt am Anderen. Sonst ist alles im neuen Schulgebäude bereit. Sobald die Grundschüler umgezogen sind, ziehen die Mittelschüler in ihr altes Gebäude und der Mittelschulbau kann beginnen.

Wohnen

Zum 1. März sind die 44 Gemeindewohnungen am Riegerweg bezugsbereit. Interessierte Berechtigte können sich seit dem 1. Januar dafür bewerben. Weitere Projekte, wie das Wohngebiet westlich der Dorfstraße, werden 2023 vorangetrieben. Die Verwaltung der rund 210 Wohnungen der Taufkirchner Wohnbaugesellschaft soll 2023 außerdem aus Effizienzgründen Schritt für Schritt an die Baugesellschaft München-Land übergehen.

Bahnhofsquartier

Mit dem Quartier am Bahnhof und der Renovierung der alten Bahnhofsgebäude soll das ganze Areal rund um die Schienen zum Leben erwachen. 2023 soll die Planung intensiv fortgeführt werden, wie Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) sagt. Das genaue Tempo ist, wie bei allen Bauprojekten, noch offen, die Suche nach Investoren momentan kompliziert.

Soziales Taufkirchen

Auf verschiedenen Ebenen soll auch der soziale Zusammenhalt verbessert werden. Weiterhin werden Investoren für ein neues Altenheim gesucht, die grüne Lunge des Ortsteils „Am Wald“ soll ihr schlechtes Image samt dem Namen „Katzenklo“ verlieren. Im Umbauprojekt der Sozialen Stadt kommt der Sandkasten weg, Büsche und Sitzgelegenheiten treten an dessen Stelle. Auch das bunte ehrenamtliche Engagement der Kommune hat viel vor. Etwa bei der Nachbarschaftshilfe steht 2023 das Projekt „Gemeinsam statt einsam“ im Fokus – 70 neue Ehrenamtliche sollen für Unternehmungen mit älteren Menschen gewonnen werden. Wie es mit dem Altenheim-Neubau am Winninger Weg weitergeht, ist derzeit unklar – Gespräche mit Grundstückseigentümern und Investoren sind ins Stocken geraten. Die Betriebsgenehmigung des bestehenden, sanierungsbedürftigen Seniorenzentrums läuft 2026 aus.

Technik und Innovation

Vor allem an der östlichen Ortsgrenze Taufkirchens tummeln sich überregional relevante Unternehmungen wie Airbus, Rüstungselektronikhersteller Hensoldt oder die Technische Universität (TU). Die TU will langfristig die Studiengänge Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie nach Taufkirchen verlegen – mit aktuell rund 1600 Studenten und 26 Professuren. Auch das Luft- und Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace prüft einen Ausbau ihres dortigen Standortes. Zudem beginnt 2023 der Bau der Ottobahn-Teststrecke plus „Urban Mobility Campus“ in Taufkirchen.

Soll bald Geschichte sein: die Fassade der alten Mittelschule. © MM

Infrastruktur

Die großen Pläne rund um die TU-Erweiterung und die damit zusammenhängenden Gründungen von Startups und Ansiedlungen von Firmen, bedeuten für Taufkirchen weit mehr als nur ein paar extra Studenten im Ort. Wenn irgendwann die geplante U-Bahn-Verlängerung nach Ottobrunn/Taufkirchen kommt, wird die Entwicklung ein paar Nummern über die Ortsgrenzen hinauswachsen. Eine gemeinsame Absichtserklärung von Bayerischen Bau-, Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium sowie den beiden Kommunen Taufkirchen und Ottobrunn und dem Landkreis München gibt es bereits. Die Kosten würden großteils Freistaat und Bund übernehmen. Auch ortsinterne Infrastruktur soll 2023 weiter ausgebaut werden. Unter anderem der Bau des Radwegs entlang der Tegernseer Landstraße nördlich des Autobahnkreuzes soll beginnen.

Energie und Umwelt

Auch bei der geplanten U-Bahn-Verlängerung und dem TU-Ausbau ist die Umwelt Thema – bisher ist unklar, wie der regionale Grünzug in den Plänen erhalten werden könnte. Beim Thema Energieversorgung will auch Taufkirchen in nachhaltige Versorgung investieren und unter anderem der Landkreis Arge Wärmewende beitreten.