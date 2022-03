Brandbrief ans Rathaus: Unzumutbare Zustände in den Passagen – Neues Ärztehaus gefordert

Von: Doris Richter

In die Jahre gekommen: In der Eschenpassage arbeiten etliche Ärzte, die den Zustand der Immobilie kritisieren. Doch saniert wird hier kaum mehr, da das ganze Areal westlich des Bahnhofs neu geplant wird. © Robert Brouczek

20 Fachleute medizinischer Berufe haben sich jetzt in einem Brandbrief an die Gemeinde gewendet. Die Zustände in der Eschenpassage und Umgebung seien mittlerweile unzumutbar geworden.

Taufkirchen – Die Gemeinde muss um ihr ärztliches Versorgungsnetz und andere wichtige Einrichtungen im Gesundheitsbereich bangen. Um zu verhindern, dass viele abwandern, muss der Gemeinderat nun sogar die Kegelfelder als Baugebiet für ein neues Ärztehaus in Betracht ziehen – obwohl der Gemeinderat dieses Gebiet vorerst nicht angehen wollte.

Bau eines neuen Ärztehauses vorgeschlagen

In einem Brandbrief hatten sich rund 20 Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten und Sanitätstechniker, die ihre Räume in der Eschen- und Lindenpassage haben, an das Rathaus gewandt. Sie schlagen den Bau eines neuen Ärztehauses vor. Der Grund: Unzumutbare Zustände in den Passagen, wo viele ihre Praxen haben. Schon seit Jahren werde in den Passagen westlich der S-Bahn von Sanierung, Umbau und Neubau gesprochen. Im Zuge von mehrmaligen Inhaberwechseln sei es zu vielen Irritationen, Kündigungen und Umzügen innerhalb der Passagen gekommen. In den letzten Jahren habe sich der Zustand der Gebäude sehr verschlechtert. Von einer „Bruchbude“ sprach Hausarzt Dr. Oliver Groll am Dienstagabend vor dem Gemeinderat, zu dem zahlreiche Ärzte und Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich gekommen waren. Dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten würden nur schleppend ausgeführt oder gar nicht mehr in Angriff genommen. Viele Patienten würden sich unwohl fühlen in den Passagen und es sei auch schon zu Unfällen gekommen.

Kündigung nach Bitte um Sanierung

Die Mitarbeiterin einer Physiotherapiepraxis erzählt, sie habe beim Vermieter – dem Immobilienunternehmen Rock Capital – dringende Sanierungen angefragt. Etwa den 40 Jahre alten Teppichboden in der Praxis auszutauschen. „Daraufhin wurde uns zum April nächsten Jahres gekündigt“, erzählt sie. Ein anderer Arzt berichtet von einem Leck im Flachdach, das enormen Schaden in seiner Praxis angerichtet habe. Um eine Entschädigung werde nun gestritten. Das Vertrauensverhältnis zu Rock Capital sei stark erschüttert. Unter den Patienten herrsche große Unsicherheit. Man brauche eine Perspektive für die Zukunft. Und die Zeit dränge. Es gebe in Taufkirchen ein breites Spektrum an Ärzten auf engem Raum. „Es wäre schade, wenn das verloren ginge.“

Kegelfelder wieder im Gespräch

Der Vorschlag aller Betroffenen: Der Neubau eines Ärztehauses östlich der S-Bahn auf den Kegelfeldern. Der Standort wäre aus ihrer Sicht optimal wegen der verkehrsgünstigen Lage nahe der S-Bahn und zentral zwischen dem Ortsteil „Am Wald“ und dem Dorf. Ein weiterer Vorteil: Die Praxen wären nicht über Jahre mitten in einem Baugebiet gefangen. Denn das Gebiet westliche der S-Bahn soll komplett überplant werden. Heute Abend beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Konkretisierung der Pläne.

Grundstückseigentümer sind für Vorschläge offen

„Die Problematik mit den dahindarbenden Passagen sieht wohl jeder im Gemeinderat“, sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). Die Verwaltung hatte zur Sitzung bereits von einem Architekten einen Vorschlag erarbeiten lassen: Er sieht den Bau eines mehrstöckigen Ärztehauses im Südosten der Kegelfelder vor, ergänzt um drei bis vier Doppelhäuser im nördlichen Areal – ein Vorschlag, für den laut Verwaltung auch die betroffenen Grundstückseigentümer offen ist.

Alternative am Oberweg für manche Patienten nicht geeignet

Skeptisch äußerte sich Peter Hofbauer (FW). „Mit so einem Schnellschuss verbauen wir uns eine vernünftige Planung der Kegelfelder.“ Er schlug stattdessen vor, das Ärztezentrum am Oberweg, nahe dem geplanten medizinischen Versorgungszentrum, zu bauen. Das Problem dort laut Dr. Groll: „Viele unserer Patienten kommen aus den Hochhäusern, sind schon älter und mit dem Rollator unterwegs. Zum Oberweg kommen sie nicht hin.“

Mehrere Standort in der Prüfung

Rosemarie Weber (SPD) glaubt, dass es auf den Kegelfeldern schwierig werden könnte. Sie brachte stattdessen ein Grundstück westlich der Bahnlinie ins Gespräch. Auch Ullrich Sander glaubt, dass dort ein Bau deutlich schneller realisierbar wäre.

Am Ende einigte sich der Gemeinderat darauf, das Ansinnen der Ärzte zu unterstützen und mehrere Standorte zu prüfen. Zunächst jedoch will man den heutigen Donnerstag abwarten, wo das Thema der weiteren Entwicklung des Geländes westlich des Bahnhofs zusammen mit Rock Capital konkretisiert und im Gemeinderat diskutiert wird.