Lebensmitteltische sichern Existenz von mehr als 1200 Menschen

Ausfälle bei den Helfern, viel zusätzlicher Aufwand und nervenaufreibende Diskussionen – die Arbeit für die Lebensmitteltische im Landkreis ist nach wie vor schwierig - aber immens wichtig für die Bedürftigen.

Landkreis - An sieben Ausgabestellen versorgt die Caritas Menschen aus 13 Kommunen. Umso mehr freut sich Claudia Mammach, Fachgebietsleiterin bei der Caritas, über das nachträgliche Weihnachtsgeschenk der Gemeinde Taufkirchen an den „Hachinger Tisch“: Die Gemeinde stellt ab sofort für das Einsammeln der Lebensmittel ein neues Fahrzeug zur Verfügung – nachdem der bisherige Transporter altersbedingt nicht mehr zuverlässig fuhr. „Das ist eine enorme Hilfe für uns“, sagt Claudia Mammach.

Viele Unsicherheiten und Diskussionen

Insgesamt sei die Situation pandemiebedingt nach wie vor schwierig. Vor allem sei es schwer, beiden gerecht zu werden – den Mitarbeitern und den Kunden. „Wir haben viele ältere Ehrenamtliche, die sich aus Sorge wegen Ansteckung vorübergehend zurückgezogen haben.“ Überhaupt habe es viele Diskussionen gegeben. Ob man nicht nur noch an Geimpfte Lebensmittel ausgeben könne? Denn schließlich kämen da ja Leute, die hochinfektiös sein könnten. „Aber wir sind ja gerade auch für die Menschen da, die schlecht informiert sind, oft große psychische Probleme haben und sprachliche Barrieren“, erklärt Mammach. Es sei oft schwer, die Waage zu halten – den Ehrenamtlichen entgegenzukommen und den Kunden weiterhin zu helfen.

Mit den Klienten kamen die großen Diskussionen mit Einführung von 3G in den Ausgabestellen. „Manche fühlten sich diskriminiert, weil in den Supermarkt dürften sie ja auch ohne Nachweis“, erzählt Mammach. Es brauchte Kontrollen am Eingang, wo dann viel diskutiert wurde. Einige Kunden hätten Impfausweise dabei, andere Zettel, andere wiederum Nachweise auf dem Handy – „oft schwer nachzuvollziehen, was davon echt ist.“

Hohe Ausgaben für Schutzmaterial

Für die Ehrenamtlichen selbst mussten Tests angeschafft werden, Masken, Desinfektionsmittel – viel Geld für Material, das so eigentlich nie vorgesehen war. Ein Spendenaufruf vor Weihnachten brachte etwas Erleichterung. Und die meisten Ehrenamtlichen blieben auch dabei: Rund 320 Menschen engagierten sich insgesamt 28 000 Stunden im vergangenen Jahr. Und was Claudia Mammach auch besonders freut: „Die Lebensmittelspenden sind über die ganze Zeit total stabil geblieben“. Rund 150 Einzel- und Großhändler unterstützten die Caritas 2021 mit Lebensmittelspenden. von mehr als 300 Privatpersonen und Firmen erhielten sie zu dem Geld- und Sachspenden. So konnten jede Woche 718 Erwachsene und 496 Kinder versorgt werden.