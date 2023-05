Containerdorf-Debatte entschärft: Statt 300 nur 168 Flüchtlinge

Von: Laura May

Auf den brachliegenden Tennisplätzen am Postweg in Taufkirchen könnte eine Container-Unterkunft für Flüchtlinge entstehen. © MARTIN BECKER

In der Diskussion um eine Flüchtlingsunterkunft in Taufkirchen sind wieder drei Standorte im Rennen. Jetzt entscheidet das Landratsamt.

Taufkirchen – Ängste und Vorwürfe haben in den vergangenen Wochen die Debatte um eine neue Unterkunft für Flüchtlinge in Taufkirchen dominiert (wir berichteten). Jetzt entspannt sich die Lage.

Zum einen sieht das Landratsamt nur noch 168 statt 300 Betten für Geflüchtete in Taufkirchen vor, teilte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) kurzfristig im Gemeinderat mit. Gründe sind wohl Lieferengpässe bei Containern, der Gegenwind aus der Bevölkerung und Taufkirchens verhältnismäßig hoher Migrationsanteil. Und auch über den Standort soll neu entschieden werden.

Containerunterkunft in Taufkirchen: Meinung sollte möglich sein

Ein Anwohner hatte zuvor auf der Plattform www.change.org eine Online-Petition gestartet und damit sie Stimmung gegen die Flüchtlingsunterkunft angeheizt. Laut David Grothe (Grüne) wurde die Petition auch auf Seiten gepostet, die rechten Gruppierungen nahe steht und hat dadurch auch Unterzeichner aus der rechten Ecke angezogen.

Die Diskussion in der Gemeinderatssitzung verfolgten zahlreiche Bürger. Fraktionsübergreifend bemühten sich die Räte um eine konstruktive Debatte. „Es muss möglich sein, seine Meinung zu äußern, ohne gleich in die braune Ecke gestellt zu werden“, sagte Sander. Es müsse aber auch klar sein, dass Menschen in „prekären Situationen“ geholfen werde.

Containerunterkunft in Taufkirchen: „Niemand macht sich Entscheidung leicht“

„In diesem Gemeinderat sitzt niemand, der sich diese Entscheidung leicht macht“, sagte auch Maike Vatheuer-Seele (FDP). Gemeinsam mit den Freiem Wählern hatte sie beantragt, die geplante Containeranlage am Standort Karwendelstraße anstatt am Postweg zu prüfen. Dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit mit 5:18 abgelehnt.

Hauptgründe: Zu schlechte Anbindung, Lage zwischen Wertstoffhof und Autobahn, Schulwegprobleme. „Ich finde, dieser Ort ist für die Unterbringung von Menschen überhaupt nicht geeignet“, sagte etwa Gabi Zaglauer-Swoboda (Grüne).

Containerunterkunft in Taufkirchen: Drei Standorte möglich

„Alles was neu ist, macht den Menschen Angst“, sagte Hildegard Riedmaier (CSU) und brachte den bereits erprobten Standort der Festwiese ins Gespräch. Vorausgesetzt, man könne dort weiterhin Feste feiern. Herbert Heigl (SPD) schlug das Grundstück zwischen Integra-Kita und Parkplatz nördlich des Köglwegs vor – dort müssten allerdings erst einmal die Eigentumsverhältnisse geklärt werden.

Neben diesen beiden möglichen Standorten bleiben auch die Tennisplätze am Postweg weiterhin für das Containerdorf im Gespräch – allerdings soll zusätzlich der gemeindeeigene Tennisplatz nördlich der ursprünglichen Fläche mit einbezogen werden. Ziel: Mehr Platz, weniger Stockwerke, konfliktfreies und entspanntes Zusammenleben in der Anlage.

Containerunterkunft in Taufkirchen: „Kräfte, mit denen ich nichts zu tun haben will“

„Ich wohne als Gemeinderat am nächsten am Postweg“, sagte Zweiter Bürgermeister Michael Lilienthal (FW). Gegen den Postweg stimmte er nicht. Er wolle nicht „als Frontmann für Kräfte stehen, mit denen ich nichts zu tun haben will.“

So ging es vielen. Das Bemühen um Sachlichkeit, Einigkeit und Humanismus dominierte die Diskussion. „Ich finde es sehr gut, wie wir hier diskutieren“, sagte Rudi Schwab (Grüne) am Ende der rund zweistündigen Diskussion. Es bleiben nun drei Standorte im Rennen: Festwiese, Postweg und die Fläche südlich der Integra-Kita am Köglweg. Der Ball liegt nun beim Landratsamt.

