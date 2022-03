Taufkirchen: Der Maibaum ist da

Von: Volker Camehn

Teilen

Willkommen dahoam: Die Jugendlichen und Männer des Burschenvereins Taufkirchen haben am Samstagmittag ihren Maibaum zur Wachhütte in der Münchener Straße gebracht. © Camehn

Burschen in Taufkirchen sind bereit für das Traditionsfest. Die neue Wachhütte wurde eingeweiht.

Taufkirchen – Zwei Jahre warten sind nun wirklich genug: Der Burschenverein Taufkirchen will heuer endlich seinen Maibaum aufstellen. Der Maibaum steht schon bereit: Die Burschen haben am Samstagmittag ihren Baum zur Wachhütte in der Münchener Straße in Taufkirchen gebracht. Knapp 200 Schaulustige waren zum Spektakel mit Volksfest-Charakter auf das Areal vor das neue Vereinsheim gekommen. Sie alle wollten sehen, wie die Burschen den gut 35 Meter langen Stamm auf das Gelände neben dem Heimatmuseum bugsierten.

„Wir sind mächtig stolz“, sagte der Vereinsvorsitzende Julius Ammereller. Zu Recht: Denn 2018 hatten, nach einer langen Planungsphase, die Bauarbeiten am neuen Vereinsheim begonnen. Über zwei Jahre hinweg trafen sich hier die Burschen jeden Samstag, um in Eigenleistung das neue Haus zu bauen. Als Krönung sollte, so die Planung, dann im Jahr 2020 traditionsgemäß der Maibaum an der neuen Wachhütte bearbeitet und bewacht werden.

Dann kam das Coronavirus

Doch dann kam das Coronavirus und die Pandemie dazwischen. „Tragischer hätte es damals für den Verein nicht laufen können“, erinnert sich Ammereller. Einen Tag vor der großen Eröffnung musste Bürgermeister Ullrich Sander, der kurzfristig zu einem Krisentreffen ins Landratsamt berufen worden war, dem Verein schließlich die traurige Nachricht übermitteln. Wohl habe er sich dabei nicht gefühlt: „Es gibt wahrlich schönere Aufgaben. Auch ich habe mich sehr auf die Maibaumzeit mit der neuen Wachhütte gefreut.“

Die Tradition des Maibaums und der Burschenvereine seien eine große Bereicherung für die Gemeinde, so Sander. Keine zweckfreie Traditionspflege, vielmehr seien hier viele Ehrenamtliche am Werk, die vielleicht später mal im Taufkirchner Gemeinderat sitzen werden. Brauchtumspflege als Biotop für den kommunalpolitischen Nachwuchs.

„Hier machen ja auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und der Malteser mit. Leute, die sich engagieren, eben weil ihnen Taufkirchen wichtig ist“, sagt Bürgermeister Sander. Die säßen halt nicht „in der Ecke und kiffen“, sondern stellten was auf die Beine. „Auch deshalb schmerzte mich die Absage damals umso mehr. Ich freue mich aber, dass die über 100-jährige Tradition in diesem Jahr fortgeführt werden kann.“

Das Aufstellen des Baums mit anschließendem Maifest soll dann am 30. April stattfinden und der „Tanz um den Maibaum“ einen Tag später, am 1. Mai. Das Coronavirus ist noch allgegenwärtig, der Impfnachweis war für alle Pflicht, die an diesem Samstag bei Grillfleisch und Fassbier mitfeiern wollten. Freundlich aber penibel wurden die Regeln kontrolliert.

„Wir werden uns eng mit den Behörden abstimmen, um geltende Hygienemaßnahmen einzuhalten“, hatte deshalb der 2. Vorstand Johannes Maier schon im Vorfeld der Veranstaltung betont. „Schlussendlich sind wir jedoch überglücklich“, so Maier, „dass der Lohn für die harte Arbeit am Vereinsheim endlich eingeholt wird und unsere Gemeinde wieder im Licht des weiß-blauen Traditionsstangerls erleuchten kann.“