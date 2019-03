Klasse für schwierige Schüler an der Mittelschule Taufkirchen - Gemeinderat: „Asoziale Rotzlöffel“

Immer mehr Schüler an der Mittelschule Taufkirchen ecken im Klassenverbund an. Ein Gemeinderat der Freien Wähler allerdings eckte mit seiner Aussage im Gemeinderat an.

Taufkirchen – Die Situation an der Mittelschule Taufkirchen ist schwierig: 240 Schüler haben im vergangenen Jahr die Schule besucht, die Schülerzahlen steigen. Viele Kulturen treffen aufeinander – 84 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben ihre Wurzeln im Ausland. Und das Schulhaus ist baufällig: Trotz vieler Ausgaben in vergangenen Jahren muss der Bau grundlegend saniert werden.

Ein neues Projekt an der Mittelschule soll nun Lehrer und Schüler gleichermaßen entlasten. Der Gemeinderat stimmte zu, einen Teil der Kosten für eine „flexible Trainingsklasse“ zu übernehmen. Das Problem: Immer mehr Schüler haben Schwierigkeiten beim Lernen, oder sie ecken im Klassenverbund an. Das ist nicht nur anstrengend für die Lehrer, sondern auch für die Mitschüler, da der Unterricht oft gestört wird.

Anstrengend für Lehrer und Mitschüler: Sozial schwierige Schüler sollen wieder eingegliedert werden

Das neue Projekt soll Linderung bringen: Mit Beginn des neuen Schuljahrs im September soll die flexible Trainingsklasse starten. Der Grundgedanke: Schüler mit Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung werden in einer gemeinsamen Klasse unterrichtet. Der Lehrer oder die Lehrerin wird unterstützt durch acht Stunden Sonder- und zehn Stunden Förderunterricht. Zudem gibt es eine Vollzeitstelle für einen Jugendsozialarbeiter.

Ziel ist es, die Kinder nach und nach in die Regelklassen zu integrieren. Mit im Boot sind die Regierung von Oberbayern, das staatliche Schulamt im Landkreis, das Landratsamt, die Schulleitung und die Gemeinde, die die Stelle des Jugendsozialarbeiters zur Hälfte finanzieren soll. Dem hat der Gemeinderat soeben zugestimmt.

„Asoziale Rotzlöffel, die den Unterricht für eine ganze Klasse verhindern“

Dass das neue Angebot sinnvoll ist, daran zweifelt Gemeinderat Michael Lilienthal (FW) – und wählte drastische Worte. Man solle das nicht alles immer so beschönigend darstellen: „Das sind einfach asoziale Rotzlöffel, die den Unterricht für eine ganze Klasse verhindern.“ Christiane Lehners (CSU) war empört und forderte Lilienthal auf, bei dem Thema mehr Respekt walten zu lassen.

„Wir müssen für gute Rahmenbedingungen in der Mittelschule sorgen, soweit wir das in der Hand haben“, sagt Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos). Die Anforderungen an die Lehrer seien enorm: „Wir müssen dankbar sein, dass sie uns nicht davonlaufen.“

Gabi Zaglauer-Swoboda (Grüne) wünscht sich so etwas auch für die Grundschule am Wald. „So eine Klasse macht in den anderen Klassen den Unterricht erst möglich.“ Auch ihr Parteikollege David Grothe lobte die Idee. „Es gibt schon anderswo solche Trainingsklassen, mit guten Erfolgen.“ do

