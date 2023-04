Zu viele Sozialwohnungen: Neues Gesetz macht Taufkirchen unattraktiv

Von: Laura May

Teilen

Weil die Gemeinde Taufkirchen zu viele Sozialwohnungen hat, bekommen Beamte keinen Familienzuschlag. (Symbolfoto) © Frank Hoermann/SVEN SIMON / IMAGO

Weil die Gemeinde Taufkirchen zu viele Sozialwohnungen hat, bekommen Beamte keinen Familienzuschlag. Bürgermeister Ullrich Sander zieht deshalb auch eine Klage gegen die Landesregierung in Erwägung.

Taufkirchen – Für Beamte wird es unattraktiv, nach Taufkirchen zu ziehen. Durch eine neue Regelung für Beamtenbesoldung im Freistaat hat Taufkirchen als einzige Landkreisgemeinde beim Orts- und Familienzuschlag seit April einen erheblichen Standortnachteil.

Bezahlung von Beamten orientiert sich an der Ortsklasse des Hauptwohnsitzes

Herzstück der neuen besoldungsrechtlichen Regelung ist die Ergänzung des bisherigen Familienzuschlags durch eine ortsbezogene Komponente. Konkret heißt das: Die Bezahlung von Beamten orientiert sich zusätzlich zu familiären Faktoren an der Ortsklasse des Hauptwohnsitzes. Die jeweilige Mietstufe wird nach Paragraf 12 des Wohngeldgesetzes festgelegt, sie richtet sich nach dem Mietenniveau aller Wohnungen, für die Wohngeld als Mietzuschuss geleistet wird. Das Gesetz trat am 1. April in Kraft – so hat es der Bayerische Landtag zuvor beschlossen.

Da es in Taufkirchen überdurchschnittlich viele Sozialwohnungen gibt, rutscht die Gemeinde bei der Rechnung in die Ortsklasse zwei, während fast alle anderen Gemeinden in der günstigsten Stufe sieben landen. Bei einer Familie mit zwei Kindern sind das über 200 Euro Unterschied pro Monat.

Krisengespräch mit Finanzminister Füracker

„Das Gesetz ist ein Witz“, klagt Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). Nicht einmal Beamte in der niedrigsten Besoldungsgruppe hätten Anspruch auf Wohngeld – es sei also völlig absurd, dass Polizisten, Lehrer oder Verwaltungsangestellte weniger Geld bekommen, nur weil sie in Taufkirchen wohnen. „Da wirken sich unsere Sozialwohnungen negativ aus“, sagt Sander. Er fordert eine einheitliche Regelung pro Landkreis. Aktuell werden alle Kommunen über 10 000 Einwohner einzeln eingestuft. Die Verantwortung für eine Verbesserung der Regelung liege bei der Landespolitik. In einem Videogespräch mit Landesfinanzminister Albert Füracker (CSU) habe er schon auf das Problem aufmerksam gemacht. Mit dabei bei dem Gespräch waren: Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer (CSU), Landrat Christoph Göbel (CSU), Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU). Füracker habe jedoch kein positives Signal in Richtung Änderung gegeben. Sander sagt: „Ich bin ziemlich stinkig“. Auch Grünen-Gemeinderat Rudi Schwab schreibt in einer Mitteilung: „Das Problem Taufkirchen wurde nach meiner Auffassung anscheinend im Landtag noch nicht so richtig thematisiert.“

Bürgermeister Sander will nicht akzeptieren, dass die vielen Sozialwohnungen in Taufkirchen zum Nachteil werden, und überlegt mit seinen Mitstreitern eine Musterklage gegen die Landesregierung zu prüfen. Seine Gemeinde sei ungerechtfertigt im Nachteil. „Wir sind die Gekniffenen.“