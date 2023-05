Flüchtlingsunterkunft: Freie Wähler und FDP machen sich für Alternativstandort stark

Von: Carina Ottillinger

Auf diesen ehemaligen Tennisplätzen in Taufkirchen könnte einmal ein Containerdorf für rund 300 Flüchtlinge entstehen. Die Anwohner sehen das kritisch. © mbe

In der Diskussion um die Errichtung einer Container-Anlage für Flüchtlinge in Taufkirchen haben die Fraktionsgemeinschaft der Freien Wähler und der Freien Demokraten (FDP) einen anderen Standort als den Postweg ins Gespräch gebracht.

Taufkirchen –So eigne sich die Fläche an der Karwendelstraße laut Fraktionsgemeinschaft um ein optimales Areal für eine neue Flüchtlingsunterkunft. Freie Wähler und FDP fordern daher in einem Dringlichkeitsantrag an die Gemeinde Taufkirchen, eine Containeranlage für Geflüchtete ausschließlich an der Karwendelstraße zu errichten. Gleichzeitig sollen damit die Verhandlungen über die Flüchtlingsunterbringung auf anderen Grundstücken ausgesetzt werden.

Ängste und Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen

Die Fraktionsgemeinschaft begründet ihren Antrag mit der Bevölkerungsbereitschaft, die Geflüchteten aufzunehmen. Die Ängste und Sorgen der Bevölkerung seien wichtige Faktoren für das Gelingen des Integrationsprozesses. „Eine erfolgreiche Integration von Geflüchteten ist nur möglich, wenn sowohl die Geflüchteten als auch die Bevölkerung eine Integration aktiv unterstützen und wollen“, schreibt die Fraktionsgemeinschaft in ihrem Antrag.

So sei ein Flüchtlingswohnheim am Postweg zum Scheitern verurteilt, weil die Bevölkerungsakzeptanz fehle. Denn im Gemeinderat und über die Online-Petition äußerten die Anwohner massive Bedenken hinsichtlich des derzeit geplanten Flüchtlingswohnheims am Postweg. „Es wäre geradezu fahrlässig, dort auf knappen Raum 300 Geflohene gegen den mehrheitlichen Willen und dem geäußerten Widerstand der dortigen Bevölkerung unterzubringen“, schreibt die Fraktion.

Argumente für einen Standort an der Karwendelstraße

Am Standort Karwendelstraße hingegen sei die Akzeptanz und die Bereitschaft der Bevölkerung deutlich höher. Daneben biete das große Areal ausreichend Platz für eine würdige Unterbringung der Geflüchteten. Einkaufsmöglichkeiten seien fußläufig zu erreichen und es gebe eine gute Verkehrsanbindung an den ÖPNV.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht sei der Standort Karwendelstraße sinnvoll. Das Grundstück liegt teilweise im regionalen Grünzug und darf derzeit gewerblich nicht genutzt werden. Durch die Privilegierung der Flüchtlingsunterkunft könne der Freistaat diesen Teilbereich in der Karwendelstraße pachten und bebauen. Der Antrag steht in der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 23. Mai, auf der Tagesordnung.