von Kathrin Kohnke

Die Friedhofsgebühren in Taufkirchen steigen. Kostete eine Erdbestattung mit Trauerfeier plus zehnjährigem Nutzungsrecht bisher rund 1240 Euro, so muss dafür ab sofort 1695 gezahlt werden. Seit 2011 hat es hier keine Erhöhung der Beerdigungskosten gegeben. Der Gemeinderat stimmte der neuen Gebührensatzung zu.