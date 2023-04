„Einfach optisch fürchterlich“: Gendern ja oder nein? Kommunen im Landkreis gehen unterschiedliche Wege

Von: Andrea Kästle

Nutzen die Gemeinden und Städte im Landkreis München gendergerechte Sprache? Eine Umfrage des Münchner Merkur zeigt: Die Kommunen gehen unterschiedliche Wege. (Symbolbild). © Uli Deck/dpa

Nutzen die Gemeinden und Städte im Landkreis München gendergerechte Sprache? Eine Umfrage des Münchner Merkur zeigt: Die Kommunen gehen unterschiedliche Wege.

Landkreis – Das kam vor drei Jahren in Taufkirchen nicht so gut an. Dass die Verwaltung die neue FDP-Frau im Gemeinderat begrüßt hat als „neuen Vertreter“ im Gremium. Die Grünen stellten daraufhin den Antrag, künftig zu gendern. Darüber gab es keine Diskussionen, weil allen klar war, dass das wohl unvermeidlich ist. Inzwischen dürfte Taufkirchen die einzige Gemeinde sein im Landkreis, die zum Thema geschlechtergerechte Sprache auch einen Flyer aufgelegt hat. Darin heißt es: Sprache „wirkt … auf unsere Vorstellungen, auf unsere Gedanken“.

Bürgermeister sorgt für Schlagzeilen

Im Gegensatz dazu hat gerade der Bürgermeister von Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck, Stefan Joachimsthaler (CSU), Schlagzeilen gemacht. Weil er das Gender-Sternchen, vor Jahren eingeführt in der Kommune, wieder abschaffte. „Es stört beim Zuhören, und es stört den Lesefluss“, sagte er. Und schob wenig später nach: Der Schritt habe „eingeschlagen wie eine Bombe“, er habe nur positives Feedback bekommen.

Gendern: Richtlinien für bürgernahe Sprache

Wie man sich nach allen Seiten korrekt ausdrückt: Das ist gar nicht so einfach und wurde in vielen Kommunen in letzter Zeit diskutiert. Auch weil es schlicht zu viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Texte so zu formulieren, dass sich möglichst viele Menschen von diesen Texten angesprochen fühlen.

Man kann Sonderzeichen verwenden wie das Sternchen, den „gender gap“, also Unterstrich, den Doppelpunkt, das Binnen-I – oder man kann sich auf geschlechtsneutrale Formulierungen („Mitarbeitende“/ „Studierende“) oder aber Geschlechtsabstraktionen („Lehrerschaft“/„Schülerschaft“) zurückziehen. Beide Varianten empfiehlt das Innenministerium in seinen 2021 herausgegebenen Richtlinien für eine „bürgernahe Sprache“.

Im Landratsamt hält man sich genau daran, Pressesprecherin Franziska Herr: „Es ist gut und wichtig, eine Sensibilität für die passende Ausdrucksweise zu entwickeln“.

Sonderzeichen nicht beliebt: „einfach optisch fürchterlich“

Eine telefonische Umfrage des Münchner Merkur zum Thema ergab: Sonderzeichen sind nicht sehr beliebt in den Gemeinden – und kommen auch in der Broschüre aus Taufkirchen gar nicht erst vor. Der Zweite Pullacher Bürgermeister Andreas Most (Pullach Plus) findet sie „einfach optisch fürchterlich“ – in der grün regierten Gemeinde gendern die Verwaltungsmitarbeiter jeweils auf die ihnen passend scheinende Art.

Barbara Bogner, Bürgermeisterin aus Sauerlach (UBV), hat es mit den Zeichen auch nicht so, sie sagt: „Ich finde es komisch, aus der einen Form die andere abzuleiten.“ Gendern insgesamt sei aber wichtig, vor allem für junge Frauen, „die gesehen werden müssen, wenn sie in Spitzenpositionen kommen sollen“.

Ismaning setzt auf das Sternchen - „Man verinnertlicht das mit der Zeit“

Die einzige Gemeinde in der Umfrage, die Sonderzeichen verwendet, ist derweil Ismaning. Dort wird seit gut drei Jahren „in allen Artikeln, die nach außen gehen“, das Sternchen verwendet, auch in den Ortsnachrichten. Komme bei den Bürgern gut an, werde aber auch nicht überbewertet. Christa Scharl, persönliche Referentin von Bürgermeister Alexander Greulich (SPD): „Man verinnerlicht das mit der Zeit, es ist überhaupt kein Problem.“

Während Feldkirchen wiederum in der Umfrage die einzige Kommune ist, die komplett darauf verzichtet, eine genderneutrale Sprache zu finden, verwendet Kirchheim auf der Webseite und in den Gemeindenachrichten immer beide Geschlechter. Wendet sich also an die „Bürgerinnen und Bürger“, die „Kolleginnen und Kollege“ - mit nur einem Nachteil: Das dritte Geschlecht wird nicht berücksichtigt.

KJR: Gendern bildet alle Menschen ab

Genau darüber hat man sich beim Kreisjugendring viele Gedanken gemacht. Die Einrichtung hat seit Jahren auch ein Referat für Diversität - und kam irgendwann zu dem Schluss, dass der „gender gap“, mit dem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Tatsache Rechnung trugen, dass es nicht nur Männer gibt auf der Welt, eben der Realität nicht mehr gerecht wird. Jetzt bedient man sich, erzählt Marion Seidl, früher Mädchenbeauftragte, jetzt Leiterin des Diversitäts-Referats, des Gender-Sternchens. „Der Asterisk“, sagt sie über eben dieses Sternchen, „wird ja auch sonst als Platzhalter für alles Mögliche genutzt“. Damit sei quasi das dritte Geschlecht inkludiert, wenn man mit Sternchen gendert.

Marion Seidl sagt, sie finde Gendern „total wichtig“, weil es darum gehe, in Texten, die sich an alle Menschen richten, auch alle Menschen abzubilden. Sie gendert auch beim Sprechen, und sie sagt: „Es ist in Ordnung, wenn man sich auch mal umgewöhnt im Leben.“

Begriffe wie Mädchenname und Mütterberatung überdenken

Die Gemeinde Taufkirchen schreibt in ihrer Broschüre: „Je mehr Aufmerksamkeit dem Thema geschenkt wird, umso mehr fallen unglückliche Gebräuche auf.“ Auch Begriffe wie „Mädchenname“ oder „Mütterberatung“, wird empfohlen, zu ersetzen, durch „Geburtsname“ und „Elternbefragung“. Zweiter Bürgermeister Michael Lilienthal (Freie Wähler) sagt, er selbst habe mit dem Thema „noch Schwierigkeiten, ich halte mich nicht konsequent dran“. Politisch korrekt formulierte Texte seien halt komplizierter, länger, seiner Erfahrung nach hielten auch Frauen Gendern für überflüssig.

Die Sauerlacher Gemeinde bekam dieser Tage übrigens Post von einem Bürger. Er schrieb über seinen Brief: „Liebe Menschen im Rathaus“. Das ist auch eine Möglichkeit.

