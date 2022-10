Neues Gründerzentrum: CSU und SPD im Schlagabtausch

Von: Charlotte Borst

Teilen

Die vier Gründerzentren, an denen der Landkreis beteiligt ist: Das „Gate Garching“ im Bereich High-Tech, das „IZB“ Planegg-Martinsried für Biotechnologie-Firmen, das „Werk1.Bayern“ am Ostbahnhof für Gründer in der Medienbranche, das sich aus dem „B9“ in Unterföhring entwickelt hat, und das „ACU“ in Unterschleißheim mit dem Schwerpunktthemen „Smart City“ und „Smart Industry“. © Grafik: MM

Der Landkreis will ein neues Gründerzentrum für „Erneuerbare Energie und alternative Antriebstechnologie“ ins Leben rufen.

Landkreis - Es wäre das fünfte Start-up-Zentrum, an dem der Landkreis beteiligt ist. Im Kreisausschuss stimmten nach leidenschaftlicher Diskussion CSU, Grüne, FDP und Freien Wähler für den CSU-Antrag: Die Verwaltung wird Partner suchen, eine Projektgruppe bilden und Fördermittel sondieren. Im Haushalt 2023 werden 25 000 Euro eingeplant, um eine GmbH als Keimzelle für ein Gründerzentrum zu bilden.

Geschickter Wahlkampf-Schachzug oder sinnvolles Konzept?

Dem ging eine Debatte voraus, in der sich die Landtagskandidaten von CSU und SPD einen Schlagabtausch lieferten. Antragsteller Maximilian Böltl (CSU) ist von der Idee eines Gründerzentrums überzeugt: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, denn jede Krise kann auch Kreativität hervorbringen.“ Er will die Unternehmer-TUM als Partner gewinnen. Dieses Zentrum hat Susanne Klatten vor 20 Jahren an der TU München als Start-up-Rampe mitaufgebaut: Rund 50 Firmen gründen sich hier jährlich. Böltl hat bereits Gespräche geführt: „Aus Sicht der Unternehmer-TUM brauchen die jungen Firmen auch Grundstücke, um Innovationen testen zu können.“

Florian Schardt (SPD): „Wir sollten nicht in Konzeptionitis und Aktionismus verfallen“

Für Florian Schardt (SPD) ist der CSU-Antrag eher ein geschickter Wahlkampfschachzug. Der SPD-Kreisvorsitzende hat selbst eine Firma gegründet und eine weitere mitbegründet. Er zeigte sich erfreut, dass sein Hinweis auf die Unternehmer-TUM, den er in einer früheren Debatte gegeben habe, zumindest zu mehr Substanz beigetragen habe. Dann blies er zur Attacke: „Dass wir im Landkreis Technologie fördern, da bin ich absolut dafür“, sagte Schardt. „Aber lassen Sie es doch die Unternehmer machen. Eine Verwaltung ist nicht die richtige Keimzelle für ein Gründerzentrum. Wir sollten nicht in Konzeptionitis und Aktionismus verfallen.“ Gerade der Landrat habe doch erst im Finanzausschuss darauf verwiesen, worauf sich ein Landratsamt konzentrieren sollte: „Unsere Aufgaben sind ÖPNV, Schulen und Soziales.“ Ihm sei kein gutes Gründerzentrum bekannt, das in einer Behörde aus der Taufe gehoben worden sei.

Landrat Göbel (CSU): Landkreis soll Player aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringen

Landrat Christoph Göbel (CSU) widersprach: „Dann darf ich Ihnen das Gate in Garching vorstellen oder das ACU in Unterschleißheim“, bei beiden sei der Kreis Partner. „Ich halte es für notwendig, dass eine Verwaltung überlegt, wie sie Player aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt.“ Als Landkreis könne man in Gründerzentren Jungunternehmern „eine gewisse Nestwärme“ bieten. Auch Böltl sieht die Politik als Impulsgeber: „Wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders.“

Christoph Nadler (Grüne) hält eine Projektgruppe für sinnvoll, „denn es sind noch viele Fragen zu klären.“ Landtagsabgeordneter Markus Büchler (Grüne) bekräftigte: „Die Probleme brennen lichterloh.“ Es gebe großen Bedarf an Windrädern und Photovoltaik. „Ich finde es positiv, auszuloten, ob wir ein Gründerzentrum schaffen.“

Abwanderung von Unternehmen rechtzeitig verhindern

Zustimmung fand Böltls Anliegen an die Wirtschaftsförderung im Landratsamt: Sie soll aktiv mit Kommunen, Vermietern und Maklern darauf hinwirken, dass Firmen im Landkreis bleiben, wenn sie aus Gründerzentren ausziehen müssen. „Alles kann man nicht steuern, etwa wenn eine Firma in die USA abwandert“, sagte Böltl, „aber wenn man rechtzeitig den Bedarf abfragt, kann man vielleicht Firmen bei uns ansiedeln, bevor sie nach Hallbergmoos, Gilching oder Poing ziehen.“ Florian Schardt bezweifelte, ob die Verwaltung dazu wirklich in der Lage sei.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.