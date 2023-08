Grundschule und Ganztagsbetreuung: „Wir werden mehr Platz brauchen“

Taufkirchen

Ab 2016 kommt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Taufkirchen prüft nicht nur deshalb den Ausbau der Grundschule an der Dorfstraße.

Taufkirchen – Momentan reicht Rektorin Corinna Reichle der Platz noch. Alle Grundschulkinder an der Dorfstraße in Taufkirchen können schulisch und nachschulisch betreut werden. „Fakt ist aber auch: meine Schülerzahlen steigen“, sagt Reichle. Die drei neuen Klassen ab September haben schon 24 statt 19 Kinder, plus drei Korridorkinder für nächstes Jahr, und der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung kommt ab 2026. „Wir werden mehr Platz brauchen.“

Die Erweiterung der Grundschule aufgrund steigender Schülerzahlen und die rechtliche Änderung ab 2026 sind dabei zwei verschiedene Baustellen. Freie Wähler und FDP hatten bereits im Mai gefordert, den Neubau von Plätzen für nachschulische Betreuung gesondert zu prüfen. Denn: „Eine Grundschulerweiterung zur Deckung des Rechtsanspruchs auf nachschulische Betreuung ist bis 2026 zeitlich nicht realisierbar ist“, erklärt Peter Hofbauer (FW). Der Gemeinderat beschloss Ende Juni einstimmig, die Weichen dafür zu stellen.

Grundschule mit Ganztagsbetreuung: Ausbau kann bis zu 20 Millionen Euro kosten

Wie genau ein Ausbau der Grundschule aussehen könnte und wie teuer er wird? Dazu gibt es laut Verwaltung bisher nur eine „sehr grobe Abschätzung“ von Köhler Architekten – jenes Büro, das bereits mit der neuen Mittelschule beauftragt wurde. Im Gespräch sind bisher etwa neue Klassenzimmer, Schulküche und Mensa als Voraussetzung für die Ganztagsbetreuung und eine neue eingegrabene Turnhalle mit Überbau. Geschätzte Kosten laut Bauamtsleiter Stefan Beer: 16 bis 20 Millionen Euro.

Bisher ungeklärt ist, wie der Schulbetrieb während der Bauzeit weiterlaufen kann, wie die Betreuungsplätze bis 2026 garantiert werden können oder wie der Sportunterricht in der maroden Turnhalle ab kommendem Jahr funktioniert. Außerdem müssten bei den aktuellen Plänen die Bewohner eines TWG-Hauses auf dem Gelände umziehen.

