Spannende Einblicke ins Hachinger Tal

Von: Carina Ottillinger

„Mit dem Schreiben wächst meine Beziehung zu Taufkirchen und der Region“, sagt Geschichtsforscher Dietrich Grund. In seinen Händen hält er sein neuestes Buch: „Chronik des Hachinger Tales“. Das Titelbild hat er selbst gemalt. © ot

In seinen bisherigen sechs Büchern stand Taufkirchen im Fokus. Jetzt weitet Heimatforscher Dietrich Grund (80) den Blick und hat ein Buch über das Hachinger Tal geschrieben. Es erzählt, wie sich die Region in den vergangenen 4000 Jahren entwickelt hat.

Taufkirchen – Fast das gesamte Jahr hat Grund an seinem Buch geschrieben. Die meisten Quellen stammen aus seinem Privatarchiv. Im Laufe der Zeit hat sich eine umfangreiche Bibliothek angesammelt. Auch auf seine eigenen Bücher griff Grund zurück. Bei einzelnen Lücken recherchierte er im Internet. Als ein befreundeter Geschichtsprofessor keine Einwände an seinem Manuskript hatte, ließ Grund die Bücher drucken. 120 Stück für die erste Auflage. Das Titelbild zeigt ein „Dorf am Bach“ und ist ein von Dietrich Grund selbst gemaltes Acrylbild.

Tiefe Heimatliebe

Hinter Grunds Büchern steckt eine tiefe Heimatliebe. „Mit dem Schreiben wächst meine Beziehung zu Taufkirchen und der Region“, erklärt er. Der gebürtige Rheinländer wohnt seit 1979 in Taufkirchen. Freunde und Familie sind in der Nähe. Schon als junger Mensch interessierte sich der Autor für Geschichte und Politik. „Es ist spannend, wie sich Technik und Leben bis heute verändert haben.“

Im Hachinger Tal siedeln seit über 4000 Jahre Menschen. Grund dafür sind die guten Voraussetzungen. „Wasser zum Trinken und den Bach zum Fischen, am Ufer Wald mit Früchten und jagbaren Tieren, Flächen für Siedlungen und für den Getreideanbau“. Darauf bauen die nächsten 1000 Jahre Geschichte auf.

Besonders fasziniert von Adelsfamilie

Ganz besonders fasziniert den Heimatforscher die Geschichte der Hilbrants im Mittelalter. Der adeligen Taufkirchner Familie gehörten große Flächen in der Region. Noch heute prägen ihre Besitztümer die heutige Aufteilung der Gemeinde. Auch der Einfluss der Jesuiten in der Barockzeit beeindruckt den Hobbyhistoriker. Es sei erstaunlich, wie viel Geld sie aufgewendet haben, um die Dorfkirche in ein „barockes Schmuckkästchen“ zu verwandeln.

Dem 80-Jährigen gehen die Ideen für Bücher nicht aus. Sein nächstes Projekt ist der „Grünwalder Forst“. Einen kleinen Fachaufsatz hat er schon dazu geschrieben. Den will er nun vertiefen.

Das Buch

„Chronik des Hachinger Tales“, BoD - Books on Demand, 1. Auflage (November 2022), 128 Seiten, 7,99 Euro, im Buch- oder Onlinehandel, in zwei Taufkirchner Apotheken