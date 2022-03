Hochhaus und Flaniermeile für Taufkirchens neues Viertel

Von: Doris Richter

Lust zum Verweilen soll man am neuen Bahnhofsplatz mit prägnantem Turm bekommen. © Simulation: Steidle Architekten

Das Gebiet westlich des S-Bahnhofs Taufkirchen wird in den kommenden Jahren ganz neu gestaltet. Der Gemeinderat wählte nun die Pläne von Steidle Architekten für das neue „Quartier am Bahnhof“. Und auch die Bürger dürfen mitreden.

Taufkirchen – Ein imposantes Hochhaus am neu gestalteten Bahnhofsplatz, viel Grün, Aufenthaltsflächen und eine Flaniermeile hinüber zum Hochhausviertel am Wald – so könnte es aussehen, das neue „Quartier am Bahnhof“. Zumindest wenn es nach den Plänen des Büros Steidle Architekten geht. Dieser kam bei einer Fachjury am besten an und auch der Gemeinderat stimmte am Donnerstagabend zu, diese weiter zu verfolgen.

Vergangenes Jahr hatte der Gemeinderat beschlossen, das zwölf Hektar große Areal zwischen Eschenstraße, S-Bahnlinie, Lindenring und Waldstraße mitsamt der nahezu leerstehenden Lindenpassagen neu zu gestalten. Die Vorarbeit hatte bereits 2015 im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) begonnen, wo die Leitlinien für ein modernes Quartier mit Freiflächen, Gewerbe und Wohnen formuliert wurden. Im Herbst wurden drei renommierte Architekturbüros eingeladen, Entwürfe zu erarbeiten. Ende Februar befasste sich ein Expertengremium aus Mitgliedern der Verwaltung, Grundstückseigentümer, politischen Vertretern und unabhängigen Experten mit den Vorschlägen – und befand den von Steidle Architekten als besten.

Ist-Zustand: Wenig einladend präsentiert sich das Gebiet derzeit mit Eschenpassage im Süden und im Norden Bäko, die an einen neuen Standort ziehen wird. © Marcus Schlaf

Es sei schon eine Herausforderung gewesen, sagte Johannes Ernst, geschäftsführender Gesellschafter von Steidle Architekten, der im Gemeinderat den Entwurf vorstellte. Gleich neben dem Planungsgebiet die „im positiven Sinn prototypische Planung der 1970er-Jahre“ mit den Hochhäusern, locker bebaut mit viel Licht, Sonne, Luft und Grün. Im Süden hingegen kleine Einfamilienhäuser. Ganz wichtig war Ernst zunächst eine Struktur von öffentlichen Räumen zu schaffen. „Straßen, Wege und Plätze halten die Gemeinde zusammen.“ Viel Grün sieht der Entwurf vor, ein grünes Band zieht sich um das Viertel. Unter anderem ist ein Gleispark entlang der Bahnlinie vorgesehen. Wichtigster Ort: der neue Bahnhofsplatz. Und weil jeder wichtige Platz ein prägnantes Gebäude brauche, ist hier ein 56 Meter hoher Turm geplant. „Die Höhe ist gar nicht kritisch“, erklärte der Architekt auf den Einwand, dass das höchste Gebäude Taufkirchens bisher 42 Meter hoch sei. Wichtig sei, dass es „keine Trutzburg“ werde, das Erdgeschoss offen und interessant für die Menschen gestaltet sei. Oder dass es oben statt eines teuren Penthouses eine für alle zugängliche Dachterrasse gebe. Doch wie die Gebäude einmal genutzt werden, ist noch Zukunftsmusik.

So könnte ein weiterer Platz im nördlichen Teil des Gebiets aussehen. © Steidle Architekten

Auch eine Stärke des Steidle-Plans: Jedes Gebäude ist so angelegt, dass es flexibel genutzt werden kann, für Wohnungen, Einzelhandel oder Gewerbe. „Die Gebäude sollen vielseitig und vor allem lange nutzbar sein“, erklärte Ernst. Das spiele beim Thema Nachhaltigkeit eine viel größere Rolle als etwa der tägliche Energie-Verbrauch. Die Dächer sieht Ernst begrünt– einerseits um Regenwasser wie ein Schwamm aufzunehmen, andererseits um ein zu starkes Aufheizen zu verhindern.

Gut strukturierte öffentliche Räume, Verbindungen Richtung Westen und ein grüner Gleispark entlang der S-Bahn: So sehen die Pläne der Steidle Architekten aus. © Steidle Architekten

Verbindungen zu den Hochhäusern im Park am Wald entstehen durch Querverbindungen in Höhe der Mehlbeeren- und Eichenstraße im Norden. Im südlichen Bereich soll vom Bahnhofsplatz weg eine breite Lindenallee als Flaniermeile bis hinüber und vorbei an der jetzigen Lindenpassage führen. Zum Süden hin werden die Gebäude niedriger. „Hässliche Rückseiten“ von Gebäuden hin zu den Nachbarn soll es laut Ernst nicht geben. Parkplätze entstehen vor allem unterirdisch. Was Ernst wichtig ist: „Unser Plan ist so aufgebaut, dass man Stück für Stück realisieren kann, „das Leben nie ganz zum Stillstand kommt“. Interessant ist das auch in Hinblick auf ein neues Ärztehaus, das mitten im Viertel entstehen könnte.

Neben dem großen Potenzial des Entwurfs sieht das Expertengremium in einigen Punkten noch Überarbeitungsbedarf: So erscheint die Ost-West-Verbindung (Lindenallee) in Hinblick auf Größe und Breite als überdimensioniert und stellenweise „zu wenig ausdifferenziert“. Auch das Ausmaß des geplanten Hochhauses am Bahnhofsplatz soll noch diskutiert werden.

Den Gemeinderäten gefiel die „stimmige Struktur“, das viele Grün und der neue Platz am Bahnhof. Doch viele Fragen treiben sie noch um: Wie viele Menschen werden in das neue Viertel ziehen? Könnte man nicht eine zusätzliche Verbindung, etwa in Form einer Brücke über die Bahngleise realisieren? Wo halten künftig die Busse am Bahnhofsplatz? Bald soll es darauf Antworten geben. Im Zuge eines verfeinerten städtebaulichen Konzepts werden die Pläne jetzt konkretisiert. Dabei erhält die Öffentlichkeit neben Eigentümern, Investoren und Politik die Gelegenheit, mitzureden. Am Donnerstag, 7. April, ist von 18 bis 20 Uhr eine Informationsveranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum geplant. Zudem können Bürger Anregungen per E-Mail an bauverwaltung@meintaufkirchen.de schicken.

Auftraggeberin für das Plangutachten „Quartier am Bahnhof” ist die Gemeinde Taufkirchen. Die fachliche Begleitung im Bereich Stadt- und Landschaftsplanung sowie die Betreuung der Mehrfachbeauftragung liegt bei der Dragomir Stadtplanung GmbH. Für die Projektsteuerung und -leitung sowie die Bürgerbeteiligung ist die Firma CIMA Beratung + Management GmbH zuständig. Neben dem Büro Steidle Architekten hatten die Architekten-Büros Kehrbaum und HENN Entwürfe für das neue Quartier eingereicht.