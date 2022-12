„Alterseinsamkeit ist noch immer ein Tabu“

Von: Volker Camehn

Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen vermittelt Seniorenpartnerschaften. © Picasa

Am heutigen Montag, 5. Dezember, ist „Tag es Ehrenamtes“. Für die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen-Unterhaching und alle anderen NBHs im Landkreis sowie weitere Hilfseinrichtungen gilt das an 365 Tagen im Jahr

Landkreis –Am 1. Oktober startete die NBH Taufkirchen das Projekt „Gemeinsam statt einsam“, das auf drei Jahre angelegt ist. Andrea Schatz, Geschäftsführerin der NBH Taufkirchen, spricht über die Arbeit ihres Vereins.

Frau Schatz, wie sieht Ihre erste Bilanz für „Gemeinsam statt einsam“ nach den ersten zwei Monaten aus?

Es ist gut angelaufen! Wir wollen mit diesem Vorhaben ältere Menschen aus ihrer Isolation herausholen. Als erstes konnten wir eine sehr kompetente Projektleiterin finden, die gleich zum neuen Jahr die Arbeit aufnehmen wird. Das sind schon einmal ganz wichtige Voraussetzungen, um kräftig loszulegen.

Weitere Suche nach Ehrenamtlichen

Parallel suchen wir noch Ehrenamtliche in Taufkirchen und Unterhaching, die sich gerne um einen älteren Menschen kümmern möchten: Das kann ein Besuch, eine gemeinsame Freizeitunternehmung oder etwas ganz Pragmatisches wie das Abholen zum Mittagstisch sein. Gezielt sprechen wir hierfür Menschen an, die kurz vor der Rente stehen – für sie bietet „Gemeinsam statt einsam“ die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und erfüllende Perspektiven zu entwickeln, also nach dem Cut aus dem Arbeitsleben eine sinnvolle Aufgabe zu finden. Denn Bürgerschaftliches Engagement ist auch Prävention vor eigenen Altersprozessen.

Was ist konkret geplant?

Gerade bauen wir unsere Angebote für ältere Menschen aus, der Mittagstisch ist da nur ein Beispiel. Oder unsere geplante Aktion an den Weihnachtstagen für Menschen, die an Heiligabend niemanden haben. Ab Mitte Januar starten wir dann zum Beispiel mit dem Dienstagtreff. Ab Ende Februar wird es zudem jeden Freitag im Haus der Nachbarschaftshilfe die Möglichkeit geben, gemeinsam zu kochen und zu essen.

Andrea Schatz. © Volker Camehn

Gab es vorher schon ähnliche Projekte der Nachbarschaftshilfe? Warum wurde „Gemeinsam statt einsam“ erst jetzt ins Leben gerufen?

Die Seniorenpatenschaften gibt es seit 2015 und seit vielen Jahren betreuen wir auch mit Unterstützung Ehrenamtlicher pflegebedürftige Menschen in der Tagesbetreuung. Übrigens: Die Nachbarschaftshilfe war 2005 eine der ersten Einrichtungen in Bayern, die zwei ehrenamtliche Demenzbetreuerinnen ausgebildet und eingesetzt hat. Zudem runden verschiedene Veranstaltungen, wie etwa unsere Spiele- und Liedernachmittage, unser Angebot ab.

Professionelle ambulante Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung

Wir leisten aber auch professionelle ambulante Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung, die eine Betreuung zu Hause überhaupt erst möglich machen. Die Nachbarschaftshilfe hat in ihrer 50-jährigen Geschichte immer Bedarfe erkannt und unbürokratische Angebote von Mensch zu Mensch auf die Beine gestellt. Mit „Gemeinsam statt einsam“ können wir nun die ehrenamtlichen Angebote in den nächsten Jahren größer und vielfältiger aufstellen.

Inwiefern war die Unterstützung durch die Fondation Peters entscheidend für „Gemeinsam statt einsam“? Hätte die Nachbarschaftshilfe das Projekt auch alleine starten können?

In diesem Umfang – nein. „Gemeinsam statt einsam“ wird von der Fondation Peters und PHINEO für drei Jahre finanziell gefördert. Die Umsetzung des Projekts ist unsere Aufgabe. Dank der Unterstützung können wir vor allem unser Team erweitern, einmal für die Gewinnung und fachliche Begleitung neuer Ehrenamtlicher aber auch, um den Mittagstisch an fünf Tagen anzubieten. Wir laden außerdem gezielt Unternehmen in der Region ein, soziale Verantwortung zu übernehmen und sich zu beteiligen. Das bedeutet, dass Mitarbeiter für soziale Engagements freigestellt werden.

Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt. Wieso diese zeitliche Begrenzung?

Der Zeitrahmen ist von den Geldgebern vorgegeben. Alle Projekte sind per Definition zeitlich begrenzt. Neben der konkreten Unterstützung gibt es aber ein übergeordnetes, höheres Ziel, das erfüllt werden soll. In unserem Falle möchten wir Alterseinsamkeit und Altersarmut in der Gesellschaft sichtbarer machen und ins Bewusstsein bringen. Denn Alterseinsamkeit ist noch immer ein Tabuthema. Es gilt aber auch, das Projekt so aufzustellen und umzusetzen, dass es nach drei Jahren weiterbestehen kann.

Die Förderinitiative Fondation Peters Die Initiative will nach eigener Angabe „Projekte fördern die auf individueller Ebene und im direkten Lebensumfeld der Zielgruppen arbeiten und dort ansetzen, wo der Bedarf im Alltag spürbar ist“. Sie wurde 2013 von Jean und Hélène Peters in Luxemburg gegründet. PHINEO, eine gemeinnützige Plattform mit Sitz in Berlin, ist für die Entwicklung und Umsetzung der Initiative in Deutschland verantwortlich.

Welche Voraussetzungen muss jemand erfüllen, der sich engagieren will?

Fröhlichkeit und etwas Geduld sollte man mitbringen. Man kann einmalig oder für eine gewisse Zeit, also eher projektbezogen, mitmachen. Es ist außerdem jederzeit möglich, den Aufgabenbereich oder die Tätigkeit zu wechseln. So ein Engagement ist ja etwas, das sich mituntert verändert. Bei uns ist jeder mit seinen Talenten und Stärken herzlich willkommen! Von Seiten der Nachbarschaftshilfe bieten wir Schulungen und Austauschtreffen an.

Computer-affine Menschen helfen als IT-Engel

Wir begleiten die Engagierten, sodass jeder einen guten Platz bei uns findet. Beispielsweise suchen wir computer-affine Menschen, die ab und zu als IT-Engel helfen; ebenso wie handwerklich Begabte, die mal einen Schrank auf- oder abbauen. Diejenigen, die sich längerfristig binden möchten, können eine Seniorenpatenschaft übernehmen oder mal mit jemandem ins Museum oder Konzert in München gehen. Übrigens, weil das immer wieder gefragt wird: Unsere Ehrenamtlichen sind alle haftpflicht- und unfallversichert.

Gibt es in Sachen Alterseinsamkeit Unterschiede zwischen Stadt und Land?

Einsamkeit kann jeden treffen, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Hier wie dort brauchen einsame Menschen andere Menschen, die ihnen Hilfestellung anbieten und letztlich Zuwendung schenken. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie man gelebt hat, ob man sich um Freundschaften und soziale Kontakte gekümmert hat. Aber natürlich spielen auch Schicksalsschläge eine große Rolle oder ob man finanzielle Spielräume hat, um Kontakte zu pflegen. Wenn das nicht der Fall ist, verstärkt das auch die Einsamkeit.

Hat die sogenannte Alterseinsamkeit in den letzten Jahren zugenommen?

In der Pandemie hat die Einsamkeit in allen gesellschaftlichen Schichten sicherlich zugenommen. Nicht nur bei älteren Menschen, aber eben auch dort. Die Besuchsbeschränkungen in Heimen und Zuhause galten gerade für die ältere Generation verschärft. Aber auch ohne Pandemie leben viele ältere Menschen alleine. Der Partner ist gestorben, die Kinder sind weggezogen, der Freundeskreis wird klein und kleiner, und für manche ist es schwierig, die Wohnung zu verlassen. Es gibt viele Gründe für Alterseinsamkeit.