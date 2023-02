Satellitenstart direkt in Taufkirchen buchen

Das Taufkirchner Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace will noch in diesem Jahr die erste Trägerrakete ins All schicken.

Ottobrunn/Taufkirchen – Weltweit steigt die Nachfrage nach Startplätzen ins All. Das Taufkirchner Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace hat sich bereits eine gewisse Start-Infrastruktur in Norwegen und Französisch-Guyana gesichert. Noch dieses Jahr soll die erste Trägerrakete des privaten Startdienst-Anbieters losfliegen.

Vereinbarung mit US-Startdienst-Anbieter Spaceflight

Jetzt hat Isar Aerospace eine Vereinbarung mit dem US-Startdienst-Anbieter Spaceflight unterzeichnet, dass dem US-Unternehmen mindestens zwei Starts aus Norwegen sichert. Isar Aerospace will im Gegenzug von Spaceflights Wissen profitieren: „Das Unternehmen verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Start- und Weltraumtransportdienste und hat in 55 Starts mehr als 450 Raumflugkörper erfolgreich ausgeliefert“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und: „Die Vereinbarung unterstreicht das weltweit wachsende Interesse an flexiblen Startdienstlösungen von Isar Aerospace, die das Unternehmen auch auf dem US- Markt etabliert.“

Beförderungspreis bei rund 10 000 Euro pro Kilo

Spectrum, die Trägerrakete von Isar Aerospace, soll bald bis zu 1000 Kilogramm in eine niedrige Erdumlaufbahn befördern können. Wer etwa einen Satelliten ins All schicken will, kann das dann bei Isar Aerospace in Auftrag geben. Nach Angaben des Unternehmens wird der Beförderungspreis bei rund 10 000 Euro pro Kilo liegen. 30 bis 40 Starts sind pro Jahr geplant. Seit seiner Gründung hat Isar Aerospace private Mittel von mehr als 180 Millionen US-Dollar eingeworben und sowohl internationale kommerzielle als auch institutionelle Kunden gewonnen.