Keine Bürgerversammlung online

Im Corona-Jahr müssen Gemeinden Kreativität beweisen, was Bürgerversammlungen angeht. Mancherorts wird per Live-Stream im Internet übertragen. Taufkirchen hat Grüne gefunden, das nicht zu machen.

Taufkirchen – Die Bürgerversammlung, die an diesem Mittwoch stattfindet, wird nicht live im Internet übertragen. In einer Sondersitzung hat sich der Gemeinderat mit einem entsprechenden Vorschlag von SPD, Grüne/ILT, FW/FDP befasst. „Technisch ist das einfach machbar, die Frage ist nur, sind die Personen, die im Livestream zu sehen sind, damit auch einverstanden“, sagte Herbert Heigl. Da könne man sich aber mit Einverständniserklärungen absichern. Zahlreiche Beispiele aus anderen Gemeinden oder Städten, die das praktizieren, gäbe es bereits.

Ullrich Sander: nicht so einfach

Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) gab ihm Recht, dass „es wünschenswert wäre und für eine moderne Gemeinde wichtig“. Doch in der Kürze der Zeit sei das vor allem aus personellen Gründen nicht zu schaffen. „Unsere Mitarbeiter sind mit Corona stark beschäftigt.“ Und so einfach sei es dann doch nicht. „Im Sinne der Bürger möchte ich das schon rechtlich ordentlich geprüft haben.“

Kritik von der Opposition: „Wie fortschrittlich wollen wir sein?“

„Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe“, sagte Maike Vatheuer-Seele (FDP) dazu. Sie will demnächst einen Antrag stellen, auch eine Live-Übertragung aus den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats anzubieten. Auch Matteo Dolce (SPD) findet das Thema wichtig. „Wie fortschrittlich wollen wir sein? Oder halten wir an alten Traditionen fest?“ Es gehe ja auch darum, die Menschen zu erreichen, die wegen einer körperlicher Einschränkung oder anderer Gründen eine Versammlung nicht besuchen könnten. Jutta Henke (Grüne), die beim Fernsehen arbeitet, erklärte, es sei kein Problem zu filmen, wenn man das Publikum nur darüber informiere.

Doch Sander blieb dabei: „Grundsätzlich bin ich dafür, aber heuer noch nicht.“

Aus der Gemeinde: Die wohl älteste Taufkirchnerin ist ein Phänomen. Sie lebt seit 100 Jahren in der Gemeinde und kann sich an fast alles erinnern.