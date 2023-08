Kleingärtner verzweifelt: Eigentümerin verkauft Anlage - Grüne Oasen stehen vor dem Aus

Von: Stefan Weinzierl

Bangen um ihre kleine Oase: Tanja Michel-Kazantzidis und ihr Mann Dimitri Kazantzidis mit Golden-Doodle-Mini-Dame Lisa. Den 2000 Euro teuren Wassertank haben sie sich womöglich umsonst angeschafft. © Stefan Weinzierl

Die Pächter der Kleingartenanlage in Taufkirchen sind verzweifelt: Aus dem Nichts haben sie erfahren, dass die Eigentümerin ihre grünen Oasen verkaufen will.

Taufkirchen – In einem Eck klettern Weinreben aus zu Pflanzentöpfen umfunktionierten Fässern in die Höhe, im anderen blickt man in eine ausgehobene Grube, dazwischen steht ein riesiger, noch nicht angeschlossener Wassertank: Der Kleingarten von Tanja Michel-Kazantzidis und ihrem Mann Dimitri Kazantzidis, das sieht man sofort, befindet sich in der Transformation. Doch seit Tagen ruhen die Arbeiten, haben beide das kleine Grundstück am Marklweg in Taufkirchen nicht mehr betreten. „Wir sind dazu momentan nicht in der Lage“, sagt Dimitri Kazantzidis.

Eigentümerin verkauft an denjenigen, der am meisten zahlt

Das Paar, das die Parzelle, erst vor rund einem Jahr gepachtet hat, fürchtet um seine Zukunft in dem kleinen Paradies, das man seit Monaten zu erschaffen versucht. Denn die Eigentümerin hat sich plötzlich entschlossen, den Kleingarten zu verkaufen. Im Bieterverfahren, also an den Käufer, der am meisten für das Grundstück zahlt. Jetzt fürchten Tanja Michel-Kazantzidis, dass irgendjemand den Kleingarten für teures Geld erwirbt – und dann selbst den Garten nutzen will oder die Pacht massiv erhöht.

Mindestgebot liegt bei 350 Euro pro Quadratmeter

„Ansonsten rentiert sich die Investition für den Käufer doch überhaupt nicht“, sagt Dimitri Kazantzidis angesichts des Startpreises, den die Eigentümerin vorgegeben hat, aus voller Überzeugung. Das Mindestgebot liegt bei 350 Euro pro Quadratmeter, macht eine stolze Summe von 78 750 Euro, die Interessenten mindestens für das Grundstück hinblättern müssen. Aus Verzweiflung hat auch das Paar seinen Hut in den Ring geworfen und der Eigentümerin angeboten, das Grundstück zu kaufen. „Doch die 50 000 Euro, die wir geboten haben, haben sie überhaupt nicht interessiert“, erzählt Tanja Michel-Kazantzidis. Der Preis sei völlig überteuert, findet ihr Mann und verweist auf ein anderes Grundstück in der Kleingartenanlage, das zum Verkauf steht. Hier soll der Eigentümer 186 Euro pro Quadratmeter verlangt haben.

Viel Geld und Herzblut investiert

Dimitri Kazantzidis und seine Frau stecken seit Monaten Geld, Zeit und Herzblut in die Umgestaltung des Kleingartens – auch unter der Annahme, dass er ihnen langfristig zur Verfügung steht. „Die Vorgängerin hatte den Garten schließlich 40 Jahre gepachtet“, erzählt Tanja Michel-Kazantzidis. Deshalb mache ihnen die neue Situation schwer zu schaffen. „Wir haben mit dem Kleingarten emotional schon abgeschlossen“, betont ihr Mann.

Amed Eid hat viel Arbeit in die Pflege seines Gartens gesteckt. Auch der IT-Experte, für den die Gartenarbeit ein körperlicher Ausgleich ist, bangt um sein Paradies. © Stefan Weinzierl

Immerhin seit zehn Jahren hegen und pflegen Renate und Siegfried Schöne ihren Kleingarten, der nicht mal 100 Meter weiter liegt. Sie sind stolz auf ihren Gartenteich und den kleinen Whirlpool, aber auch die Küchenzeile, die sie ins Gartenhäuschen eingebaut haben. „Wir haben in den letzten Jahren tausende Euro investiert“, sagt Renate Schöne. Jetzt teilt das Rentner-Paar das gleiche Schicksal wie die Kazantzidis. Auch ihre Parzelle will die Eigentümerin an den Meistbietenden verkaufen – ebenso wie zwei weitere Grundstücke in der Kleingartenanlage.

Pächter wurden nicht informiert

Siegfried Schöne erzählt, dass er vor Jahren selbst bei der Eigentümerin angefragt habe, ob er den Garten kaufen könne – vergeblich. „Jetzt sind wir nicht einmal darüber informiert worden, dass die Kleingärten zum Verkauf stehen“, ärgert er sich. Tatsächlich habe die Eigentümerin erstmals bei der Mitgliederversammlung des Kleingärtnervereins ihre Entscheidung verkündet, ihre vier Grundstücke zu veräußern, erzählt Dimitri Kazantzidis: „Der Vorsitzende hat uns darüber informiert.“

Eigentümerin will sich nicht äußern

Seitdem beratschlagen die Kazantzidis und die Schönes zusammen mit Amed Eid, der ebenfalls von den Verkaufsplänen betroffen ist, wie sie ihre Gärten retten können. „Auf dem Rechtsweg haben wir keine Chance“, sagt Tanja Michel-Kazantzidis. Denn die Verpächterin könne mit ihrem Eigentum nun einmal machen, was sie wolle. So bleibt den Betroffenen, nur an diese zu appellieren, doch noch einzulenken und die Grundstücke den Pächtern zu einem fairen Preis anzubieten. Die Eigentümerin selbst wollte sich auf Merkur-Nachfrage nicht zu der Angelegenheit äußern.