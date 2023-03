Jetzt wird‘s ernst: Klimagipfel im Landkreis München - Kritik am Zeitdruck

Von: Charlotte Borst

Der Landkreis München will bis 2040 klimaneutral sein. © Robert Brouczek/Archiv

Der Landkreis München will bis 2040 klimaneutral sein. Alle 29 Bürgermeister müssen liefern beim Klimagipfel am 25. Mai in Taufkirchen.

Landkreis – Das große Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, geht der Landkreis jetzt verbindlich an. Der Termin für die erste Klimakonferenz steht: Alle 29 Kommunen sind am 25. Mai um 13 Uhr nach Taufkirchen eingeladen. Die Gemeinden werden ihre Treibhausgas-Ziele bekannt geben und erklären, mit welchen Projekten sie der fossilen Energie den Rücken kehren.

Treibhausgas-Ziele

Bürgermeister, Klimaschutzmanager und Gemeinderäte sind willkommen. Sie werden die Aktivitäten ihrer Nachbarn kennenlernen und vielleicht Kooperationen schließen. Kommunen, die bis zum 25. Mai noch kein Ziel definieren können, dürfen im Laufe des Jahres 2023 ihr Treibhausgas-Ziel nachmelden. Basierend auf den ausgerufenen Zielen der Kommunen berechnet dann der Landkreis sein Klimaziel.

Die Bandbreite reicht von Windrädern über PV-Anlagen bis zu Geothermie oder Grundwärme

Einige Gemeinden wie Haar, Hohenbrunn oder Brunnthal haben schon die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Welche Projekte die 29 Kommunen angehen, liegt bei ihnen: Windräder, PV-Anlagen, Geothermie oder Grundwärme. „Es gibt Gemeinden, die haben zum Beispiel kein ausreichendes Potenzial für Windkraft oder PV-Anlagen“, erklärte der Klimaschutz-Chef des Landkreises Philipp Schramek den Kreisräten im Energieausschuss. Hier könnten Kommunen zusammenarbeiten. Sitzungsleiter Christoph Nadler (Grüne) verwies auf das Beispiel Pullachs: Die Gemeinde hat sich in der Windkraft-Arge im Forstenrieder Park eingekauft.

Klimaschutz-Chef Philipp Schramek fast täglich mit Rathäusern in Kontakt

Der Landkreis hat den Rathäusern ein Tool zur Verfügung gestellt, mit dem sich errechnen lässt, wie viel CO2-Ersparnis konkrete Maßnahmen bringen. „Ich bin fast täglich mit Rathäusern in Kontakt, wie das Tool genutzt wird“, berichtete Schramek. Die Kreisräte im Energieausschuss stehen geschlossen hinter dem großen Ziel des Landkreises, der 2040 klimaneutral sein will. Dennoch gab es Kritik.

Kritik am Zeitplan - Kommunen fühlen sich unter Druck gesetzt

Die Zeit bis zum 25. Mai sei zu kurz für die politische Willensbildung in den Gremien, sagte Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck. Das Tool sei zu spät fertig geworden. „Man sollte sich doch im Landkreis mit Meilensteinen und Zielen zurückhalten“, schimpfte der SPD-Kreisrat. Der Klimaschutz werde schließlich in den Kommunen realisiert.

Meldephase bis Ende 2023 verlängert

Ganz unklar sei auch, wie Prognosen getroffen werden sollten: Er könne nicht voraussagen, wie viele PV-Anlagen Unternehmen und Privatpersonen bauen würden. Daher schlug Nadler als Kompromiss vor, dass erst im Laufe des Jahres 2023 alle Kommunen ihre Ziele gemeldet haben sollen. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

„Soll ich realistische oder idealistische Ziele melden?“, fragt Brunnthals Bürgermeister Stefan Kern

„Soll ich realistische oder idealistische Ziele melden?“, fragte Brunnthals Bürgermeister Stefan Kern (CSU). Bei den enormen Emissionen auf dem Brunnthaler Abschnitt der Autobahn A8 sei in seiner Gemeinde Klimaneutralität wohl erst 2045 realistisch. Schramek erwiderte, dass nur realistische Ziele sinnvoll seien. Ihm geht es um Verbindlichkeit, damit nun die Energiewende in kleinen Schritten realisiert wird. Bei Wärme und Strom könnten die Kommunen viel erreichen. Beim Thema Verkehr hänge allerdings vieles von Bund und Freistaat ab. Die Frage sei, wie sehr der Bund E-Autos fördere.

Es hat sich schon viel bewegt

Anton Stürzer (CSU) betonte die gemeinsame Herausforderung trotz ungleicher Voraussetzungen: „Es geht darum, alles daran zu setzen, dass die Kommunen das Beste rausholen. Auch wenn ich als Kommune vielleicht nicht den ersten Preis gewinne.“ Es sei schon viel im Gange, sagte Kilian Körner (Grüne): „Davon haben wir vor zwei Jahren noch nicht zu träumen gewagt. Auch in der Wirtschaft und im privaten Bereich tut sich viel.“