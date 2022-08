Trend Poké Bowl: Taufkirchner Küchenchef zeigt, wie‘s geht

Von: Laura Forster

Teilen

Lecker, leicht und voller Vitamine: die Hawaiian Poké Bowl von „Happy Bros“ in Taufkirchen © Laura Forster

Lust auf neue Sommerrezept-Ideen? Gastronomen und Hobbyköche haben uns mit in ihre Küche genommen. Heute bereitet Markus Vonderbank von „Happy Bros“ in Taufkirchen eine leichte Bowl zu.

Taufkirchen – „Das ist wie bei einer Pizza. Man kann hinzufügen oder weglassen was man möchte“, sagt Markus Vonderbank, während er die Zutaten für seine Hawaiian Poké Bowl – das Sommergericht des Restaurants „Happy Bros“ in Taufkirchen – herrichtet. Der Küchenchef der Zinner-Restaurants halbiert Cocktailtomaten, schneidet eine Mango in kleine Stücke und rührt das Dressing für die Mahlzeit an, die kulinarisches Urlaubsfeeling verleiht. „Die Bowl kommt ursprünglich aus Hawaii und ist auf der Insel Nationalgericht“, erklärt Markus Vonderbank.

Eine Schüssel Buntes: Bowls sind absolut im Trend. Auch Küchenchef Markus Vonderbank bereitet sie im „Happy Bros“ in Taufkirchen zu – hier die Hawaiian Poké Bowl. © Laura Forster

Nur mit kalten Zutaten zubereitet

Vor einiger Zeit ist der Trend auch in den Münchner Restaurants angekommen. Seit seiner Öffnung vor eineinhalb Jahren bietet auch das „Happy Bros“ die vielfältigen Bowls an. Besonders an heißen Tagen ist die Hawaiian Poké Bowl beliebt. Sie wird nämlich nur mit kalten Zutaten zubereitet. „Das geht super schnell und ist ganz leicht nachzumachen“, sagt der Küchenchef. Aber auch die Protein Power Bowl mit Quinoa, Brust vom Landhendl, Spinat, mariniertem Ingwer und Kokoschips, die vegane Happy Habibi Bowl mit Falafeln, Hummus, Radieschen und Joghurt-Minz-Topping oder die Caesar Bowl mit Romanasalat, Sardellen, Karpern und Croutons sind vor allem im Sommer gern bestellte Gerichte.

Von Edamame bis Lachs: Alle Zutaten für die Poké Bowl auf einen Blick. © Laura Forster

Das „Happy Bros“ am Köglweg war das erste Restaurant in Taufkirchen, das die frischen und gesunden Gerichte angeboten hat. „Wir haben damit voll den Zeitgeist getroffen“, sagt Vonderbank. „Die Karte wird super gut angenommen – sowohl von Jung, als auch von Alt, von Familien, Pärchen und Singles.“ Im April 2021, mitten in der Corona-Pandemie, übernahmen die Brüder Ferdinand und Sebastian Zinner das Vereinsheim am Sport- und Freizeitpark. „Am Anfang konnten wir nur liefern. Das war aber gar nicht so schlecht, so haben uns die Kunden uns und die Gericht erst einmal kennengelernt und als wir wieder öffnen durften, waren wir schon im Flow.“

Das Rezept: Hawaiian Poké Bowl Zutaten: 150 Gramm Limettenreis, 100 Gramm Lachs, 30 Gramm Edamame, 20 Gramm Gurke, 20 Gramm Mangowürfel, 20 Gramm Kirschtomaten, 60 Gramm Guacamole, schwarzer Sesam, geröstete Erdnüsse Für das Dressing: pürierte Honigmelone ohne Schale und Kerne, Honig, Wasabipulver, Apfelessig, Salz und Rapsöl • Den Reis bissfest kochen und abkühlen lassen. Lachs, Gurke, Mango und Tomaten waschen und in kleine Stücke scheiden.

• Abgekühlten Reis in eine Schüssel geben und die übrigen Zutaten darauf verteilen.

• Für das Dressing pürierte Honigmelone ohne Schale und Kerne, Honig, Wasabipulver, Apfelessig und Salz zusammenmixen und Rapsöl hinzugeben. Dressing auf der Bowl verteilen.

Unendlich viele Variations-Möglichkeiten

Neben den Bowls bietet die zehn Mitarbeiter auch verschiedene Burger an. „Die kommen auch gut an, bei 30 Grad entscheiden sich die Gäste aber gerne für eine frische Bowl“, sagt der gelernte Koch, der die Rezepte auf der Speisekarte des „Happy Bros“ alle selbst kreiert hat.

Der Küchenchef zeigt, wie man die Bowl anrichtet. © Laura Forster

Die Basis der Hawaiian Poké Bowl ist Reis. „Wir verwenden Sushi-Reis, den bekommt man im Asia-Markt. Man kann aber auch Milchreis verwenden, der hat eine ähnliche Konsistenz“, sagt Vonderbank. Als Toppings verteilt der Küchenchef rohen Lachs, Edamame, Gurke, Mango, Tomaten, Guacamole, schwarzen Sesam und geröstete Erdnüsse über dem Reis. Verfeinert wird die Bowl noch mit einem Wasabi-Melonen-Dressing. „Das stellen wir selbst her, genauso wie die Burgersaucen.“ Vonderbank betont, dass die Zutaten beim Nachmachen je nach Geschmack gewechselt werden können. „Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt.“