„Politik soll das Leben besser machen“: Das ist die Kandidatin der SPD im Stimmkreis Süd

Landtagswahl Bayern 2023

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Kandidatin Christine Himmelberg aus Taufkirchen für die SPD im Stimmkreis München-Land Süd an. Sie will als politischer Mensch aktiv werden.

Taufkirchen – Sollte Christine Himmelberg, die Direktkandidatin der SPD im Stimmkreis München-Land Süd, bei der Landtagswahl ins Maximilianeum gewählt werden, hat die AfD ihren Anteil daran. Denn der Einzug der Rechtspopulisten im Herbst 2017 in den Bundestag war für die 34-Jährige, die mit ihrer Frau sowie Hund und Katze in Taufkirchen lebt, die Initialzündung, sich politisch zu engagieren. Wollte die AfD doch die Ehe für alle, die das Parlament nach langem Ringen wenige Monate zuvor beschlossen hatte, wieder kippen. „Da war für mich klar: Jetzt muss ich als politischer Mensch aktiv werden“, erinnert sich Himmelberg.

Aus einem konservativen Elternhaus

Noch am Abend der Bundestagswahl beschließt die gebürtige Münchnerin, die sich seit der Jugend für Politik interessiert, aber nie einer Partei angeschlossen hat und eigentlich aus einem konservativen Elternhaus kommt, der SPD beizutreten. Bei der ersten Mitgliederversammlung des Taufkirchner Ortsvereins, an der sie teilnimmt, wird sie gleich in den Vorstand gewählt. Mittlerweile ist sie nicht nur Ortsvorsitzende, sondern steht auch der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen im Landkreis vor und engagiert sich als stellvertretende Kreisvorsitzende bei den Jusos.

Als die bisherige Stimmkreisabgeordnete Natascha Kohnen ankündigt, bei der Landtagswahl 2023 nicht erneut zu kandidieren, sieht Himmelberg die Chance, auch auf Landesebene etwas zu bewegen. „Da gibt es viele Stellschrauben, an denen man drehen kann“, sagt die 34-Jährige, die früher beim SV Pullach gekickt hat, und nennt als Beispiel die Kinderbetreuung, den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Bildungspolitik.

Eine Stimme für die Angestellten in der freien Wirtschaft und für Queere

Als Landtagsabgeordnete will Himmelberg aber vor allem auch Themen ansprechen, die bisher eher unter den Tisch gefallen sind und denen eine Stimme geben, die ihrer Ansicht nach im Maximilianeum unter- oder überhaupt nicht repräsentiert sind. Zum Beispiel den Angestellten in der freien Wirtschaft, wie sie selbst eine ist. Und eben auch der queeren Gemeinschaft. „Es gibt derzeit keine homosexuelle Frau im Landtag“, sagt sie.

So fordert Himmelberg einen queeren Aktionsplan. Für Homosexuelle, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen, die gemobbt oder angegriffen werden, müssten im Freistaat endlich Anlaufstellen geschaffen werden. Gleichzeitig brauche es an Schulen bessere Aufklärung, findet sie. Und zwar nicht, um die Kinder und Jugendlichen zu sexualisieren, sondern um sie zu sensibilisieren. „Zum Beispiel, dass es nicht schlimm ist, wenn man als Junge gern einen Rock, als Mädchen gerne kurze Haare trägt oder wenn man sich im falschen Körper fühlt“, erklärt die Sozialdemokratin: „Das ist kein Grund, jemanden zu beschimpfen, zu mobben oder zu schlagen.“

Tariftreuegesetz

Für die Angestellten in Bayern will sie ein Tariftreuegesetz durchsetzen: Der Freistaat soll keine öffentlichen Aufträge mehr an Unternehmen erteilen, die Angestellte nicht nach Tarif bezahlen.

Ein weiterer Punkt auf ihrer Agenda: der Kampf gegen Überregulierung. Egal, ob sie mit Vertretern von Sozialverbänden und Rettungsdiensten oder mit Medizinern, Lehrern und Polizisten redet – sie alle, so Himmelberg, fühlten sich durch bürokratische Hürden in der Ausübung ihrer Arbeit beeinträchtigt.

Die Menschen direkt fragen

Apropos Reden: Den stetigen Austausch mit den Bürgern hält Himmelberg für unerlässlich, um gute Politik zu machen: „Das ist für mich die Aufgabe von Politik: das Leben der Leute besser zu machen.“ Dazu müsse man die Menschen direkt fragen, was sie gern anders hätten. Denn: „Nur im Maximilianeum zu sitzen und etwas anzunehmen, das funktioniert nicht.“ Danach müsse man überlegen, was man realisieren kann und was davon möglichst vielen Menschen nützt.

Schaffung von günstigem Wohnraum

Dazu zählt für die 34-Jährige die Schaffung von günstigem Wohnraum durch kommunalen Wohnungsbau – gerade hier im Landkreis. Dazu müssten die Kommunen aber finanziell besser ausgestattet werden: „Wenn es dem Freistaat wichtig ist, dass wir hier Lehrer, Erzieher und Pflegepersonal haben, dann muss er die Kommunen auch so unterstützen, dass sie solche Projekte finanziell stemmen können.“ Am Herzen liegt Himmelberg zudem die bessere medizinische Versorgung der Landbevölkerung: So kann sie sich – ähnlich den Impfbussen des Landkreises während der Corona-Pandemie – vorstellen, dass Busse mit medizinischem Personal in die Dörfer fahren und dort Vorsorgeuntersuchungen und andere Leistungen anbieten. Ob das wirklich funktioniert, weiß sie noch nicht. Doch sie schreckt nicht davor zurück, neue Wege zu gehen. „Überhaupt“, findet Himmelberg“, „muss die Politik wieder mutiger werden.“