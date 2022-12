Lawinenkunde für daheim: Kostenlose Online-Akademie von Ortovox

So schön können Skitouren im Idealfall sein: Unser Redakteur Martin Becker vor wenigen Wochen am „Manuel-Neuer-Unfallhang“ oberhalb vom Spitzingsee.

Geballte Kompetenz in 16 Video-Lwehrstücken

Tiefschneetraum oder Lawinenhorror - der Grat ist manchmal schmal. In puncto Lawinenkunde bündelt Ortovox die Kompetenz in einer kostenlose Online-Akademie.

Taufkirchen – Im Idealfall wird eine Skitour zum traumhaften Wintermärchen. Sie kann aber auch unter den Schneemassen einer Lawine mit dem Erstickungstod enden – oder, bei schwierigen Schneeverhältnissen, mit üblen Verletzungen, wie unlängst am Spitzingsee Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer vom FC Bayern leidvoll erfahren musste (wir berichteten). Um derlei Negativerlebnissen vorzubeugen und Skitouren zum Genuss zu machen, haben die Bergsportspezialisten von Ortovox aus Taufkirchen eine digitale Wissensplattform entwickelt. „Lab Snow“ heißt diese kostenlose Online-Akademie, in der Ortovox in enger Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Berg- und Skiführer (VDBS) sowie Sicherheits- und Erste-Hilfe-Experten hochwertige Inhalte in puncto Lawinenkunde vermittelt.

16 Video-Lehrstücke sind gegliedert in vier Kapitel:

Lawinenarten und deren Entstehung;

Planung und Risikomanagement;

Auf Tour und Blick in die Schneedecke;

Verschüttetensuche und Versorgung.

In der Einleitung des ersten Kapitels heißt es: „Die Lawinengefahr gehört zu den komplexesten Themen im Bergsport. Während sich andere Risiken einigermaßen einschätzen lassen, bleibt die Lawinengefahr oft unbemerkt.“ Um nicht nur fortgeschrittene Skitourengeher, sondern insbesondere auch die während der Coronakrise sprunghaft gestiegene Zahl der Neulinge dafür zu sensibilisieren, kommen hochrangige Fachleute zu Wort.

Namentlich stehen hinter den aufwändig produzierten Inhalten vor allem die alpinen Sicherheitsexperten Chris Semmel und Walter Würtl, der Lawinenforscher Ben Reuter sowie die Erste-Hilfe-Expertin Dani Hornsteiner. In zahlreichen interaktiven Lernmodulen vermitteln sie viel Fachwissen rund ums komplexe Thema Lawinen auf einem Niveau, das Einsteiger behutsam an die anspruchsvolle Materie heranführt und bei Fortgeschrittenen schon vorhandenes Wissen auffrischt.

„Das ,Ortovox Safety Academy Lab Snow‘ deckt ein breites Spektrum der Lawinenkunde ab und geht dabei absolut mit der Zeit“, sagt Chris Semmel, langjähriger Ausbilder im VDBS und international gefragter Alpinsachverständiger. „Viele Skitourengeher sind jung und komplett digital aufgewachsen. Also ist es folgerichtig, das Thema Lawinenkunde perfekt online aufbereitet anzubieten – denn Schutz am Berg geht und alle an.“

Unterschiedliche Lawinenarten, die fünf Gefahrenstufen, Tipps zur Notfallausrüstung, Risikomanagement und Alarmzeichen im Gelände, alle Aspekte der Rettung bei einer Verschüttung: All dies wird auf der Webseite www.ortovox.com im „Lab Snow“ anschaulich dargestellt. Wobei sämtliche Theorie die Praxis, insbesondere das Üben mit dem LVS-Gerät sowie Sonde und Schaufel, nicht ersetzen kann.