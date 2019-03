Lindenpassage Taufkirchen: Zwist zwischen Wirt und Investor nimmt kein Ende

Der Wirt des „Dolce e Salato“ in der Taufkirchner Lindenpassage wehrt sich gegen die Behauptung, er stemme sich gegen Auszug und Abriss. Der Investor widerspricht.

Taufkirchen –Ein neues Wohn- und Einkaufszentrum soll die Lindenpassage in Taufkirchen werden. Doch noch immer tut sich nichts in der ehemaligen Einkaufspassage, die mittlerweile leer steht – fast, zumindest. Denn neben einem Zahnarzt, der dort noch seine Praxis hat, gehen in dem italienischen Lokal „Dolce e Salato“ weiterhin Gäste ein und aus. Viele Vorwürfe hat sich Wirt Francesco Vittorino schon anhören müssen. Dass es seine Schuld sei, dass nichts passiere in der Lindenpassage, weil er einfach nicht ausziehen wolle. Doch dem Wirt reicht es jetzt. Er will nicht länger der Sündenbock sein.

Der Wirt sagt, er will ausziehen

Auf einem Hinweisschild in seinem Lokal sowie auf seinen Speisekarten informiert der Italiener seine Gäste darüber, dass er nicht der Schuldige sei. Er wollte und wolle immer noch umziehen. Sogar ohne Ablösegeld wäre er weggezogen. Nach mehreren Treffen mit dem Eigentümer der Immobilie, der Rock Capital Group, habe dieser jedoch alle seine Vorschläge abgelehnt. Zum einen habe er ein Restaurant in Oberhaching übernehmen wollen. Doch Rock Capital habe die Ablöse dort nicht übernehmen wollen.

Dann habe er den Wert seines Lokals von Sachverständigen bewerten lassen, um es an Rock Capital zu verkaufen. „Aber dort hat man nur über mein Angebot gelacht.“ Zuletzt sei er sogar bereit gewesen, die Gastronomie ganz aufzugeben – falls Rock Capital seine Schulden beziehungsweise Betriebskosten übernehme und ihm Arbeit gebe. „Ich habe in Italien einen Abschluss als Vermessungsingenieur gemacht“, sagt Vittorino. In diesem Bereich könne er gut eingesetzt werden. Die Situation sei für ihn schwierig. Einige Kunden kämen schon nicht mehr.

Bei Rock Capital ist man über Vittorinos Darstellung empört. Lange habe man sich mit Aussagen in der Öffentlichkeit zurückgehalten, sagt Geschäftsführer Christian Lealahabumrung. doch was Vittorino verbreite, sei „eine Unverschämtheit“. Etliche Male habe man sich mit ihm getroffen und Angebote habe es viele gegeben. „Wir hatten Herrn Vittorino vorgeschlagen, sich ein zweites Standbein in Taufkirchen aufzubauen und nach Abriss und Neubau wieder in der Passage einzuziehen“, so Lealahabumrung. Man habe sich auch dafür eingesetzt, dass er den Köglwirt am Sportpark übernehmen konnte – den der Wirt dann wieder aufgegeben hat.

1,85 Millionen Euro Ablöse: Dem Investor zu viel

Schon 2014 habe ihm Vittorino in einem Brief das Lokal zum Kauf angeboten und dabei 1,85 Millionen Euro für angemessen gehalten. „Völlig unrealistisch“, sagt der Geschäftsführer. Auch auf das Angebot, die Schulden zu übernehmen und ihm einen Job zu geben, sei er eingegangen. „Der Arbeitsvertrag für eine Stelle als Property Manager bei uns war schon fertig.“ Er habe Vittorino gesagt, dass er noch Fortbildungen und Kurse dafür besuchen müsse. „Im letzten Moment hat er es sich anders überlegt.“

Wie es weitergeht, ist unklar. Bis Juli 2022 läuft Vittorinos Mietvertrag noch – der für Rock Capital bindend ist.

Übrigens: Das tut sich beim Köglwirt

+ Die Gaststätte im Sport- und Freizeitpark Taufkirchen, ehemals Köglwirt. © Stefan Weinzierl

2016 hatte der Gemeinderat dem privaten Investor Rock Capital erlaubt, die Lindenpassage abzureißen und dort sechsstöckig neu zu bauen: 3650 Quadratmeter für Einzelhandel, dazu Gastronomieund 180 Wohnungen. Aber erst, sobald der letzte Mieter ausgezogen ist – was nicht absehbar ist. Neuigkeiten hingegen gibt es beim alten Köglwirt am Sportpark, der seit Sommer 2018 leer steht. Laut Gemeinde laufen Gespräche mit möglichen Betreibern – das Rathaus gibt sich „verhalten optimistisch“, über einen baldigen Abschluss. Zur Sommersaison soll auch die Gaststätte am Sportpark wieder eröffnen. Die Öffnungszeiten sind noch unklar. Auch hierfür ist die Gemeinde in Gesprächen, vor allem mit dem Sportverein. Die Sportler hatten sich beschwert, dass der Köglwirt, als er von Francesco Vittorino betrieben wurde, ständig geschlossen hatte.