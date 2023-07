Besuch in Realschule, um Jugendliche zu sensibilisieren: Matthäus zieht Promiprogramm routiniert durch

Lothar Matthäus besucht als Pate zur Siegelverleihung gegen Rassismus die Walter-Klingenbeck-Realschule. Der Fußballer wird weltmeisterlich empfangen.

Taufkirchen – Eine Schülertraube wartet schon vor dem Direktorat der Walter-Klingenbeck-Schule in Taufkirchen. Aufgeregtes Murmeln füllt das Foyer. Letzte Vorbereitungen laufen. Dann geht die Tür auf – und das Geschrei los: „Lothar, Lothar, Lothar!“ schallt es aus allen Richtungen aus dutzenden Bubenmündern. Sie umzingeln den Fußballstar, alle wollen ein Selfie. Kriegen sie auch. Lothar Matthäus zieht das Promiprogramm routiniert und lächelnd durch.

Gemeinsam gegen Rassismus stehen (v.l.) Netzwerkvertreterin Sarah Bergh-Bieling, Lea Ottner, Sara Chahoub, Wolfgang Braun und Fußballstar Lothar Matthäus in Taufkirchen. © robert brouczek

Lothar Matthäus in Taufkirchen: Aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung

„Ich hab ein Foto“, brüllt einer der Buben und rennt mit geballten Fäusten weg, als hätte er gerade ein WM-Tor geschossen. Doch Matthäus ist nicht wegen der Fotos da. Er nutzt seinen Status, um die Schüler für Rassismus und Diskriminierung zu sensibilisieren. Als Pate von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

An diesem Vormittag wird der Realschule das Siegel des Antirassismus-Netzwerks verliehen. Die Voraussetzung dafür ist allein, dass Diskriminierung thematisiert wird und über 70 Prozent der Schüler in einer geheimen Abstimmung erklären: „Ich werde mich aktiv gegen Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, einsetzen“. Es bedeutet nicht, dass es an der Schule keinen Rassismus gibt. Es bedeutet, dass sich die Schüler des Problems bewusst sind. Eine sichtbare Plakette am Gebäude soll daran erinnern.

An der Walter-Klingenbeck-Realschule sei das ohnehin der Fall, sagt Schulleiter Gerald Faißt. Er ist seit 2015 Chef der Einrichtung und hatte laut eigenen Angaben nie einen nennenswerten rassistischen Vorfall. „Da bin ich sehr stolz auf meine Schüler“, sagt er. Das Geheimrezept sei die Tatsache, dass es an seiner Schule nicht nur einen oder wenige Jugendliche mit Migrationshintergrund gäbe. Verschiedene Hautfarben, Glaubensrichtungen oder Kulturen seien hier in Taufkirchen am Wald Normalität.

Lothar Matthäus in Taufkirchen: Hier gibt es keine Mehrheiten

„Es gibt bei uns keine Mehrheit oder Minderheit“, sagt Faißt. Das Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist für ihn eine Motivation, genauso weiterzumachen wie bisher. Ausruhen dürfe man sich bei dem Thema ohnehin nicht, Diskriminierung sei immer eine Gefahr. „Man muss das im Auge behalten“, sagt Faißt.

Neben der Plakette und Stargast Matthäus feiert die Schule an diesem Vormittag auch die 6000 Euro, die sie beim diesjährigen Spendenlauf gesammelt hat. Jeweils 3000 Euro gehen an das Kunstprojekt „No Hate“ und das Sozialprojekt „Brot für die Welt“. Auftritte von Schulchor- und band sowie Tanz- und Turnensemble lockern die Worte von Schulleiter, Netzwerkvertreterin Sarah Bergh-Bieling, Elternbeirat, Schülersprechern, Pfarrer und Zweitem Bürgermeister Michael Lilienthal auf.

Lothar Matthäus in Taufkirchen: „Haltet weiter zusammen!“

Die Schüler lassen keinen Zweifel, was sie am meisten interessiert. Sobald Matthäus Name erwähnt wird, geht das Gekreische los. Er versucht, die Aufmerksamkeit so gut es geht auf das Thema der Veranstaltung zu lenken und betont, dass die Plakette nicht das Ende sei und der Einsatz gegen Rassismus weiter gehen muss. Sein Appell: „Haltet weiter zusammen!“

Botschaft verkündet, zurück zur Prominenz. Sobald das Fest aus ist, stürmen Schüler die Bühne und für Matthäus geht es weiter mit der Selfie- und Autogrammstunde.