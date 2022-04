Mann bleibt mit E-Roller in S-Bahn-Tür stecken - Zug fährt los

Von: Doris Richter

Teilen

eroller.jpg © Sina Schuldt

Riesenschreck am S-Bahnhof in Taufkirchen: Am frühen Sonntagabend blieb dort ein Mann mit seinem E-Roller in der S-Bahntür stecken. Dann fuhr sie los.

Am Sonntagabend ging ein Notruf bei der Einsatzzentrale der Polizei ein: Am S-Bahn-Halt Taufkirchen liege ein E-Roller im Gleis und eine Person sei leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 29-Jähriger aus Aßling mit seinem E-Roller die S-Bahn in Taufkirchen verlassen. Beim Aussteigen schlossen sich die Türen und der Mann blieb samt seines Rollers stecken. Dann fuhr die S-Bahn plötzlich los. Mit Hilfe eines Passanten konnte sich der 29-Jährige nach etwa zehn Metern aus der Tür befreien. Sein Gefährt blieb in der Tür stecken. Am Ende des Bahnsteigs prallte der Roller gegen ein Metallgitter, brach in zwei Teile und fiel ins Gleis.

Der Mann verletzte sich leicht an Knie und Schulter und verlor einen Schuh, der in der S-Bahn liegen blieb. Der 28-jährige Triebfahrzeugführer bemerkte den Vorfall nicht und wurde erst am nächsten Halt darüber in Kenntnis gesetzt. Die S-Bahn wurde anschließend aus dem Betrieb genommen. Ob der Unfall auf einen technischen Defekt oder menschliches Versagen zurückzuführen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei.