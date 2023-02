Der Drohnen-Tüftler aus Taufkirchen

Fingerspitzengefühl braucht Maximilian Heckner, wenn er an den kleinen Propellern der Copter herumschraubt. © Laura May

Ein außergewöhnliches Hobby hat Maximilian Heckner: Der Taufkirchner schraubt an selbst gebauten Drohnen. Und dreht damit Filme, unter anderem für große Automarken.

Taufkirchen – Maximilian Heckner kann die Welt mit anderen Augen sehen. Wenn der 23-Jährige seine FPV-Brille (FPV = First Person View) überstreift, fühlt es sich an, als wäre er tatsächlich im Cockpit einer seiner Drohnen. „Ab dem Zeitpunkt, ab dem ich in eine Brille reinschaue, bin ich in einer komplett anderen Welt.“

2500 Follower auf Instagram

Er selbst bevorzugt den Begriff „Copter“ (deutsch: Hubschrauber) – „Drohne ist eigentlich die militärische Bezeichnung“. Heckner geht es nicht um Macht, sondern um Bilder. Der hauptberufliche Elektriker nutzt seine selbst gebauten Drohnen für Hochglanz-Filmproduktionen aus der Vogelperspektive. Ihn faszinieren die wilden Kamerafahrten. Leben kann er zwar noch nicht von seinen Produktionen – immer wieder hat er aber bereits FPV-Video-Aufträge von Influencern oder Firmen – vor allem schicke Sportschlitten von BMW, Bugatti oder McLaren hat Heckner gerne vor der Linse.

Ferngesteuerte Flugkunst: Mit dieser Taurus X8 Pro kann der Drohnenbauer hochaufgelöste Fotos aus der Luft aufnehmen. © Privat

Über seinen Instagram-Kanal „mr_roundhousetree“, dem knapp 2500 Menschen folgen, macht er auf sein breit gefächertes Können aufmerksam. Sein Markenzeichen: der Copterflug durch die offenen Fenster der Luxuswagen. Dafür hat er sich ein ganz spezielles Gerät gebaut: den Cinewhoop.

Vier bierdeckelbreite Drehflügel

Der Spezialcopter hängt, neben den anderen 15 selbst angefertigten Drohnen, symmetrisch aufgereiht an der Wand in seinem Taufkirchner Kellerzimmer. Der Cinewhoop ist eine besonders kleine, flinke und handliche Drohne. Mit ihrer Gummiummantelung um die vier bierdeckelbreiten Drehflügel kommen keine Kratzer in die teuren Autos. „Durch den Propellerschutz kann nichts kaputtgehen“, versichert Heckner stolz.

Mit Liebe zum Detail sind all seine Copter ausgestattet: So kann etwa der Cinelitter größere Kameras tragen, ein anderer Copter kann bis zu 25 Kilometer pro Stunde fliegen. „Den habe ich speziell für die Rennstrecke gebaut.“

Bodenständig abgehoben: Der Elektriker lässt modernste Technik in den Himmel steigen. © Privat

Früher ist Maximilian Heckner selbst ein paar Rennen in der Drone Racing League (DRL) geflogen. Außerdem traf er sich regelmäßig mit einer Gruppe zu privaten Rennen. Durch die Pandemie hätten sich die Treffen aber leider aufgelöst – heute fokussiert er sich aufs Filmen. „Ich habe im Wald fliegen gelernt“, sagt Heckner. Seine Vorliebe für Bäume aus der Vogelperspektive zeigt sich auch auf seinem rechten Unterarm, den eine tätowierte Waldlandschaft schmückt.

Erster Kontakt im Skatepark

Den ersten Kontakt mit Drohnen hatte Heckner als Teenager im Skatepark, wo ein anderer Bursche mit einem Copter herumflog. „Den habe ich sofort angesprochen.“ Mit 17 kaufte er sich dann die erste gebrauchte Drohne und fing schnell an selbst mit Flight-Controllern, Carbonrahmen, Motoren, Videosendern, Kameras und Empfängern herumzuspielen. Modellbau interessierte ihn schon als Kind – zunächst mit Autos. Drohnen verbinden für ihn nun die Welten aus Technik, Modellbau und Forschergeist.

Sein Tüftlerwissen will Maximilian Heckner nicht für sich behalten. Bei Workshops an Schulen übermittelt er den Klassen Grundkenntnisse in Modellbau, Verwendung, Technologie und Filmproduktion – aber auch mögliche Gefahren, die mit dem privaten Einsatz von Drohnen einhergehen können. Er will den Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Flugkörpern beibringen und gleichzeitig ihre Begeisterung wecken.