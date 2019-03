Mit 17 überlebte diese Frau als einzige ein Flugzeugunglück - und elf Tage im Dschungel

Juliane Diller hat eine wahre Geschichte zu erzählen, die unter die Haut geht. Mit ihrem Buch war sie in Taufkirchen zu Gast.

Taufkirchen – Juliane Diller war 17 Jahre alt, als sie vom Himmel fiel. Damals hieß sie noch Juliane Koepcke, und hatte in Lima gerade die Mittlere Reife absolviert. War noch auf den Abschlussball gegangen – deshalb hatten sie und ihre Mutter den Flug zurück zum Vater, in den Urwald, verschoben. Und auf die Fluglinie Lansa umgebucht, obwohl sie ihnen nicht ganz geheuer war. Zwei Lansa-Maschinen waren in den Jahren davor abgestürzt. „Die Statistik sprach dagegen, dass auch uns was passiert“, erzählt Diller heute. Doch die Realität scherte sich nicht um Wahrscheinlichkeiten.

Nach dem Unglück beginnt der Kampf ums Überleben

Das merkt die junge Passagierin 15 Minuten vor der Landung. Plötzlich setzt ein schweres Gewitter ein, das Flugzeug taumelt zu Boden, schlägt mitten im peruanischen Tieflanddschungel auf – und Juliane ist die einzige der 92 Insassen, die überlebt hat. Zumindest den Absturz. Denn ihr Kampf hat erst begonnen. Schwer verletzt schleppt sie sich elf Tage durch den Dschungel, nur mit einem ärmellosen Minikleid bekleidet, ehe sie – komplett zerstochen und halb verhungert – gefunden wird. 2011, genau 40 Jahre später, hat sie ihre Geschichte aufgeschrieben, das groß gewordene „Mädchen, das vom Himmel fiel“, dessen Schicksal mehrmals verfilmt wurde. Aus dem Buch las sie jüngst bei der Volkshochschule Taufkirchen.

+ Juliane Diller heute. Die 64-Jährige ist Vizedirektorin der Zoologischen Staatssammlung München. © Andrea Kästle

Der Vortragssaal 3.1 am Ahornring: gerappelt voll. Vorn sitzt Juliane Diller, eine kleine, zierliche Frau mit brünettem Kurzhaarschnitt, Brille und Blumen-Oberteil, inzwischen 64 Jahre alt. Sie zeigt Bilder aus Peru, mit viel Grün drauf und bunten Punkten – der Urwald und seine teils hochgiftigen Bewohner. Aber auch einige Schwarz-Weiß-Fotos bekommen die rund 40 Besucher zu sehen. Darauf ist sie 14, 15 Jahre alt, die Eltern haben gerade den Wohnsitz von Lima, der Hauptstadt Perus, in die Wildnis verlegt. Um den Regenwald zu erforschen. „Meinem Vater ging es um das ganze Ökosystem dort, das war damals etwas Neues.“

Teenager-Jahre in wunderschöner Wildnis

Juliane Diller, die das Buch unter ihrem Mädchennamen Koepcke veröffentlicht hat, ist in Peru geboren, in Lima aufgewachsen, mit fünf Jahren war sie erstmals in Deutschland. Das Leben im Dschungel, der mit 14 ihr Zuhause wurde, habe ihr durchaus gefallen; im Gegensatz zu den Eltern, beides Biologen, freute sie sich aber, wenn es mal in die Stadt ging.

Auf den Bildern sieht man einfachste Hütten zwischen Baumgiganten – die Forscherstation Panguana, benannt nach einem Vogel. „Wir hatten anfangs keine Wände in den Häuschen, es war alles sehr primitiv, sehr einfach“, erzählt die Forschertochter. Sie fing Schmetterlinge am Fluss, hielt sich Frösche als Haustiere, die Mutter brachte ihr bei, Vögel am Gesang zu unterscheiden. Bevorzugtes Verkehrsmittel: der Einbaum. Zweieinhalb Jahre lang lebte das Trio im „überirdisch schönen Nirgendwo“.

Bis Weihnachten 1971, bis zum Absturz von Lansa-Flug 508. Die Schilderung des Überlebenskampfes im Dschungel war der spannendste Teil des Abends bei der Volkshochschule. Weil es so unfassbar ist, dass Juliane Diller es geschafft hat.

Eine Tüte Bonbons muss elf Tage reichen

Von dem Moment, als sie die zugeschwollenen Augen aufschlägt, so gut es geht, und in einen Himmel aus Blättern blickt, durch die die Sonne knallt. Sie kann nicht aufstehen, der Kopf schmerzt, sie kriecht durch Trümmer und Unterholz, ruft nach ihrer Mutter. Keine Antwort. Ihre Brille hatte sie verloren, die Konfimationsuhr hat sie noch am linken Handgelenk. Sie findet eine Tüte mit Bonbons, von der sie sich, noch weiß sie das nicht, die nächsten elf Tage ernähren wird.

+ Die junge Juliane mit ihrer Mutter in der Station Panguana. © Diller

Die Rettung freilich: Sie kannte den Urwald. Der Vater hatte sie gelehrt, an fließendem Wasser entlang zu gehen, an einem Bach, dann den Fluss, in den er mündet. Genau das tut sie. Tag um Tag. Ihr Mantra abends: „Heute habe ich wieder keine Menschen getroffen, morgen ist es bestimmt soweit.“ Manchmal ist sie kurz davor, aufzugeben, wenn sie schwimmen muss, und sich um sie im Wasser die Brillenkaimane zeigen.

Statt Suchfliegern kreisen nur noch die Geier über ihr

Und dann wird es irgendwann seltsam still: kein Dröhnen mehr von Suchflugzeugen über ihr. Stattdessen macht sie einen Königsgeier aus – und weiß: In der Nähe müssen Leichen liegen.

Dass sie letztlich auf eine Gruppe von Kautschuksammlern stößt, die sie in eine Missionsstation bringen, wo sie erstversorgt wird: ein Riesen-Zufall. Denn der Fluss, das erfährt sie danach, ist komplett unbewohnt. Sie hatte am Ufer ein Einboot gesehen, sogar eine Hütte gefunden, in der sie gegen alle Vernunft einen Tag blieb. Weil sie zu schwach war, um weiterzugehen. Am Abend kamen die Männer.

Plötzlich ist die 17-Jährige weltberühmt

„Plötzlich war ich weltberühmt“, erinnert sie sich. Jede Zeitung wollte mit ihr sprechen, dem Mädchen, das sich durch die Grüne Hölle gekämpft hatte, nachdem es aus den Wolken gefallen war. Der Vater versprach dem „Stern“ ein Exklusiv-Interview, dafür wurde sie in der Klinik fotografiert, mit dem Papa neben dem Bett.

In Taufkirchen berichtete Juliane Diller, immer wieder komme es vor, dass sich in ihrem Kopf die Zeit verschiebt. Und dass plötzlich alles wieder da ist, alles zugleich: das Krachen des Gewitters, ehe die Maschine abstürzte. Das Licht in dem Moment, in dem sie aufgewacht ist. Das unglaubliche Gefühl der Verlassenheit. Das ist 48 Jahre her, sie hat Therapien gemacht, sie weiß, wie sie mit der Erinnerung umgeht. Aber: „Dieses Erlebnis wird mich einfach weiter begleiten.“

+ Zwei Monate im Jahr verbringt Juliane Diller auf der Forschungsstation Panguana, die ihre Eltern gegründet haben. © Diller

Nur in Peru mochte sie nicht mehr leben, erst mal. Sie studierte in Deutschland Biologie, heiratete. Erst, als sie für ihre Doktorarbeit über Fledermäuse im Urwald in Südamerika Feldforschung betrieb, wusste sie, dass sie dort hingehörte. Dass diese Wahnsinns-Natur ihr Zuhause ist. Und sie begann, die von den Eltern begründete Station wieder aufzubauen. Heute arbeiten dort sechs feste Mitarbeiter, und aus den drei Hütten zwischen Baumriesen ist ein kleines Dorf geworden. Mit Sozial- und Bildungsarbeit. Und natürlich wird die Umgebung erforscht. Auf den 13 Hektar, die zum Reservat gehören, haben die Forscher 500 Baumarten gezählt, dort leben 56 Fledermaus- und 380 Brutvogel-Arten sowie 12.000 bis 15.000 verschiedene Schmetterlinge, die meisten haben noch gar keinen Namen.

Nach dem Vortrag: großer Andrang am Signiertisch. Wie die Erfahrung, dem eigentlich sicheren Tod entronnen zu sein, sie geprägt habe, hatte kurz vorher ein Mann wissen wollen. „Die Endlichkeit des Lebens“, sagte Diller, „ist mir seither bewusst“.