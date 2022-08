Brandfahnder der Polizei ermitteln in alle Richtungen

Großeinsatz im Landkreis München: Autos brennen aus - Polizei geht von Brandstiftung aus

Von: Max Wochinger, Günter Hiel

Das Feuer sprang von den Autos aufs Gebäude über. © Thomas Gaulke

In der Nacht auf Montag sind in Taufkirchen zwei Autos ausgebrannt. Die Flammen griffen auf den ehemaligen Rewe-Markt über. Anwohner wurden von Explosionen erschreckt.

Update, 16.30 Uhr: Die Brandermittler haben die Autos inspiziert, das Polizeipräsidium München geht nun von Brandstiftung aus. „Es gibt Spuren, die für Brandstiftung sprechen“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage des Münchner Merkur.

Er teilt zudem mit, dass sich der Gesamtschaden auf mehrere Zehntausend Euro beläuft. Die Beschädigungen am Gebäude würden die Höhe der Schadenssumme nach oben treiben, so die Polizei.

Update vom 29. August, 13 Uhr: Mittlerweile sind Brandfahnder in Taufkirchen: Sie suchen in den Autowracks und der Dachverkleidung nach Spuren. Was hat zum Ausbruch des Feuers geführt? Ein technischer Defekt, eine weggeworfene Zigarette oder gar Brandstiftung? Die Polizei muss diese Fragen nun klären.

Die Autos, ein Peugeot und laut Angaben der Polizei ein Mercedes, sind komplett ausgebrannt. Übergeblieben sind nur noch die Fahrgestelle und Metallteile; sie sind bedeckt von Löschschaum - Überbleibsel der Löschaktion der vergangenen Nacht. Die Dachverkleidung liegt verkohlt am Boden, Einsatzkräfte hatten sie vom Dach gestoßen. Auch die Scheiben des Gebäudes sind bei dem Brand kaputtgegangen, wohl wegen der enormen Hitze des Feuers.

Taufkirchen: Autos brennen aus - „Angehört wie Böller“

Die Anwohner um den leerstehenden, ehemaligen Rewe-Markt haben von dem Brand längst erfahren - schließlich riecht es in der Umgebung nach Lagerfeuer und verbranntem Plastik. Ein Anwohner berichtet von rund vier Explosionen in der Nacht zum Montag. „Das hat sich angehört wie Böller“, sagt er. Der Himmel über dem Parkplatz sei rot gewesen, zudem sei dichter Rauch aufgestiegen. Der Anwohner wollte gerade die Rettung alarmieren, da bog schon die Feuerwehr um die Ecke.

Eines der ausgebrannten Autos in Taufkirchen. © Max Wochinger

Ein anderer Bewohner des Viertels wurde von dem Rauch sogar geweckt. Er sei zum Einsatzort gegangen, und habe den Rettungskräften zugesehen. „Die Rauchwolken waren ganz weiß“, erzählt er. Der Mann denkt, dass es Brandstiftung war. „Wer macht denn sowas?“, fragt er.

Ursprungsmeldung vom 29. August 2022:

Taufkirchen – Am Montag um 0.50 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein: zwei Pkw brennen am ehemalige Einkaufszentrum Lindenpassage. Da die Fahrzeuge direkt an der Hauswand abgestellt waren bestand die Gefahr, dass die Flammen aufs Gebäude übergreifen, den ehemalige Rewe-Markt.

Feuerwehr verhindert Ausbreiten der Flammen

Was dann auch passierte, trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Schaden begrenzen, das Gebäude fing nicht wirklich Feuer. „Der eigentliche Brand war gleich gelöscht“, sagt Jochen Schendel. Der stellvertretende Kommandant der Freiwwilligen Feuerwehr Taufkirchen hat den Einsatz geleitet.

Großeinsatz in Taufkirchen: Feuerwehr muss Dach und Fassade öffnen

Doch unter der Dachverkleidung und der Fassade hatten sich Glutnester gebildet. Die Feuerwehr musste auf einer Länge von zehn, 15 Metern das Dach aufschneiden und auch die Fassadenverkleidung öffnen, um Glutnester abzulöschen und danach noch alles mit der Wärmebildkamera zu kontrollieren, meldet die Feuerwehreinsatzzentrale. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Taufkirchen und Unterhaching, die Kreisbrandinspektion und der ABC-Zug München-Land; zusammen 60 Kräfte. Um 3.15 Uhr waren die letzten wieder eingerückt.



Brandfahnder der Polizei ermitteln in alle Richtungen

Am Montag sind Brandfahnder der Polizei zur Lindenpassage gefahren. Sie ermitteln in alle Richtungen, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums; technischer Defekt, Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz, also Brandstiftung. Die beiden Fahrzeuge, ein Mercedes und ein Peugeot, waren laut Polizei schrottreif und ohne Kennzeichen. Da aber auch das Gebäude vom Brand in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dürfte der Schaden beträchtlich sein, heißt es in einer ersten Einschätzung aus dem Präsidium.

