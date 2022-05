Nachbarschaftshilfe Taufkirchen: 50 Jahre im Dauereinsatz

Von: Stefan Weinzierl

Stoßen an: (v.l.) Markus Gruber, Amtschef im Sozialministerium, Michael Mrva, 2. Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe, die derzeitige Vorsitzende Gabriele Egger, die langjährige Vorsitzende Marianne Bögner, Geschäftsführerin Andrea Schatz, Bürgermeister Ulrich Sander und Landrat Christoph Göbel. © Robert Brouczek

Sie war nicht die erste im Landkreis, hat sich aber zur leistungsstärksten entwickelt, wie Landrat Christoph Göbel in der Jubiläumsfestschrift anführt: Die Nachbarschaftshilfe (NBH) Taufkirchen, die 50. Geburtstag feierte.

Taufkirchen – Das Jubiläum des gemeinnützigen Vereins mit über 860 Mitgliedern und fast 400 Aktiven ist jetzt mit einem Festakt im örtlichen Kultur- und Kongresszentrum gefeiert worden. Zu den Gratulanten zählten neben Göbel auch der Amtschef des Bayerischen Sozialministeriums Markus Gruber in Vertretung von Staatsministerin Ulrike Scharf und Bürgermeister Ulrich Sander. 27 aktuelle beziehungsweise ehemalige Vorstandsmitglieder wurden im Rahmen des geselligen Beisammenseins für ihr jahrelanges Engagement gewürdigt.

Einzigartige Einsatzbereitschaft

Für NBH-Geschäftsführerin Andrea Schatz ist das Bürgerengagement, das sich hier seit fünf Jahrzehnten bündelt, einzigartig: „Geht nicht, gibt es bei uns eigentlich nicht. Wenn wir vom Nutzen eines Vorhabens oder eines Projekts wirklich überzeugt sind, realisieren wir es auch.“ Dieses Selbstverständnis, einfach anzupacken, wenn es die Situation erfordert, zieht sich wie ein roter Faden durch die Vereinshistorie.

„Ich für andere, andere für mich“ lautet der Wahlspruch

„Ich für andere, andere für mich“– auf Grundlage dieses Slogans arbeitet eine Gruppe 1971 an der Gründung einer Bürgerselbsthilfe. Die Siedlung am Wald mit ihren vielen Hochhäusern ist gerade am Entstehen. Tausende Neubürger sind schon zugezogen. Zwar gibt es Infrastruktur wie eine Grundschule, das evangelische Gemeindezentrum mit Kindergarten und die provisorische katholische Kirche. Doch so etwas wie einen Pflegedienst oder eine Familienhilfe fehlt. So entsteht die Idee mit Unterstützung der Kirchengemeinden selbst etwas in dieser Art für den gesamten Ort auf die Beine zu stellen.

Kicken für den guten Zweck: 1972 spielen die Gemeinderäte aus Taufkirchen und Unterhaching gegeneinander. Der Erlös kommt den beiden Nachbarschaftshilfen zugute. Die Taufkirchner gewinnen 3:2. REPRO: Festschrift NBH © Repro: Festschrift NBH

Erste Angebote schon vor der offiziellen Gründung

Noch vor der offiziellen Gründung der Nachbarschaftshilfe am 18. Mai 1972 unter dem Dach des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes organisiert die engagierte Gruppe schon die ersten Angebote wie eine Kinderbetreuung – bereits damals gibt es zu wenig Kindergartenplätze –, einen Autodienst und eine Hausaufgabenbetreuung für die Gastarbeiter-Kinder. Erster Vorsitzender des Vereins ist Josef Allgäuer, organisiert wird anfangs in einem Raum der evangelischen Kirche, später in einem Kellerbüro am Lindenring.

Seitdem geht es Schlag auf Schlag mit neuen Angeboten

Seitdem geht es Schlag auf Schlag mit neuen Angeboten: Für Familien und Kinder wird Babysitting angeboten, die Familienhilfe ins Leben gerufen, Senioren werden per Essen auf Rädern versorgt. Es bilden sich erste Bastelkreise. Basare sowie ein Ferienprogramm werden organisiert.

Besuchsdienst im Seniorenheim und Kindertagespfleg

Unter der langjährigen Vorsitzenden Marianne Boegner wächst die Nachbarschaftshilfe weiter: Der Besuchsdienst im Seniorenheim nimmt 1987 seinen Dienst auf, 1989 beginnt der Aufbau der Kindertagespflege mit der Vermittlung von Tagesmüttern. Stillgruppen, die Professionalisierung des Ambulanten Pflegebereichs und die Organisation der Mittagsbetreuung zählen zu weiteren Herausforderungen bis zur Jahrtausendwende.

Das Miteinander im Ort weiter fördern und Mitbürgern helfen

Auch in der Folgezeit mangelt es der Vereinsführung nicht an Ideen, wie man das Miteinander im Ort weiter fördern und den Mitbürgern helfen kann – sei es in Form des Raritätenmarktes, der juristischen Sprechstunde, der Patenschafts- und Coachingprojekte, des Mehrgenerationenhauses, der Lernwerkstatt für Erwachsene oder der Tagesbetreuung für pflegebedürftige Menschen. Mehrfach erhält die Nachbarschaftshilfe Auszeichnungen für Angebote, genauso wie einige der Menschen gewürdigt werden, die das alles erst möglich gemacht haben.

Die Raumsuche ist eine ständige Herausforderung

Mit dem Wachsen und der Professionalisierung der NBH einhergeht aber auch die ständige Suche nach mehr Platz und neuen Räumen. An sieben Standorten in Taufkirchen und Unterhaching wirkt der Verein derzeit. Doch die Raumsuche bleibt eine Herausforderung, wie Andrea Schatz betont: „Wir platzen aus allen Nähten.“

Neuer Standort für Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen

Zudem wirft die von der politischen Gemeinde angestoßene Umgestaltung des Bahnhofsviertels ihre Schatten voraus. Für die erst 2017 in der Eschenpassage eingerichtete Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen werde man sich wohl einen neuen Standort suchen müssen, mutmaßt die Geschäftsführerin. Zuerst einmal gilt es aber, die geplante Fusion mit der Nachbarschaftshilfe Unterhaching gut über die Bühne zu bringen. Vielleicht gibt es dann heuer noch einmal einen Grund zu feiern.

Ein Vereinswirken in beeindruckenden Zahlen 115 800 Stunden an sozialer Arbeit hat die Nachbarschaftshilfe (NBH) Taufkirchen im Jahr 2021 für Bürger aller Generationen in Taufkirchen, aber auch anderswo im Hachinger Tal geleistet. Dafür wurden Einnahmen in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro eingesetzt.

Mit Geld allein kann aber noch keine Nachbarschaftshilfe geleistet werden. Dafür braucht es viele helfende Hände. So hat gemeinnützige Verein aktuell nicht nur 866 Mitglieder, sondern insgesamt 380 Aktive. 106 davon sind angestellt, 275 engagieren sich ehrenamtlich. Dazu gehören neun Vorstandsmitglieder, die den gesamten Verein führen.

Und wer profitiert von diesem Potenzial? Zum Beispiel 360 ältere Menschen, die von den Mitarbeitern der Nachbarschaftshilfe betreut, gepflegt und hauswirtschaftlich versorgt werden.

48 Kinder bis drei Jahre besuchen eine Großtagespflege oder den Spielkreis der NBH, 90 Schüler essen, spielen und lernen täglich in der Mittagsbetreuung. Gut 50 Kinder und Eltern besuchen ein offenes Angebot im Mütter- und Familienzentrum.

Etwa 20 Familien in Notsituationen werden von der Familienpflege im Jahr unterstützt. In der Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen finden pro Jahr 330 Beratungen statt.

Zudem lernen 50 Menschen in einer Lernwerkstatt oder einem Lerntandem. Um Kinder, Jugendliche, Geflüchtete und Senioren kümmern sich insgesamt etwa 90 Paten, geht aus dem Bericht der NBH hervor.