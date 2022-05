Neues Seniorenheim: Taufkirchen einigt sich auf Entwurf

Von: Doris Richter

So sieht der Entwurf aus: So könnte das Grundstück, derzeit Wiese, bebaut werden. © Planungsbüro Peter Luedicke/ Gemeinde Taufkirchen

Nach jahrelangen Diskussionen gibt es jetzt endlich eine Einigung fürs neue Seniorenheim in Taufkirchen.

Taufkirchen – „Hurra, es hat ein Ende“, entfuhr es SPD-Gemeinderätin Rosemarie Weber bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Grund: Nach jahrelangen Diskussionen hat das Gremium einstimmig einen Plan für das neue Seniorenwohnheim gefasst und sich auf einen städtebaulichen Entwurf geeinigt. Wie berichtet soll das neue Altenheim auf der Wiese zwischen Winninger Weg und der Straße Am Heimgarten gebaut werden.

Zwei größere Wohngebäude und zehn kleinere

Neben dem Pflegeheim und Einrichtungen für betreutes Wohnen sollen auch Wohnungen für Mitarbeiter entstehen, außerdem weitere kleineres Wohnhäuser, der Plan sieht neben den Einrichtungen für die Senioren zwei größere Wohngebäude und zehn kleinere vor. Nur ein Teil des Geländes gehört der Gemeinde selbst. Um die anderen Grundstückseigentümer ins Boot zu holen, musste der letzte Entwurf, auf den sich der Gemeinderat verständigt hatte, nochmal überarbeitet werden. Der Grund: Er sah zu wenig Baurecht für sie vor. Deshalb wurde der Planungsumfang noch etwas erweitert. Die Baugrenze orientiert sich im Osten an der nördlich liegenden Finkenstraße. Kurz davor ist eine Erschließungsstraße von der Straße Am Heimgarten Richtung Süden geplant. Östlich davon hat der Gemeinderat nun sechs zusätzliche kleinere Wohngebäude genehmigt. Im Westen soll ein größerer Streifen entlang des Hachinger Bachs unbebaut bleiben.

Einzige Kritik: Zu nah an der Burschenhütte

Einziger Einwand von Alfred Widmann (SPD): „Nach dem Plan liegt das Gebäude des Pflegeheims ganz schön nah an der Burschenhütte dran, das wäre vielleicht nicht so günstig“, meinte er in Anspielung auf den Ärger, den es dort jüngst mit den Anwohnern wegen der Maibaum-Wachhütte gegeben hatte. Doch Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) beruhigte: „Das ist bisher nur ein Entwurf.“ Was der Investor sich genau vorstellt, ist noch unklar. Laut Sander sei nach wie vor die Specht-Gruppe interessiert, das Seniorenheim zu bauen.

Wann es losgehen könnte, ist noch unklar. Auf Basis des Entwurfs soll nun ein Bebauungsplan erstellt werden und gleichzeitig auch schon die Öffentlichkeit mitreden dürfen. Darauf hatten vor allem die Grünen im Gemeinderat immer wieder gedrängt. So soll es neben schriftlichen Informationen auch eine Anlieger- oder Bürgerversammlung zu dem Projekt geben. DORIS RICHTER