Taufkirchner Musiklehrer spielte nächtelang in Notre Dame an der Orgel

Die Katastrophe von Notre-Dame trifft viele tief ins Mark. Die gotische Kathedrale ist zu einem großen Teil ein Raub der Flammen geworden. Kirchenmusiker Pascal Caldara, Organist von St. Gabriel in München, hat vor fünf Jahren auf der Maier-Orgel in Taufkirchen ein Konzert anlässlich der 850-Jahrfeier der Pariser Kirche gegeben. Er lehrt an der Musikschule Taufkirchen Klavier und plant jetzt ein Gedenkkonzert.

Taufkirchen – In München wird er in den nächsten Monaten an einem Abend zu Ehren von Notre-Dame spielen, diesmal nicht aus Freude über das Entstehen, sondern aus Schmerz über den Verlust.

Was verbinden Sie mit Notre-Dame?

+ Kirchenmusiker Pascal Caldara, Organist von St. Gabriel in München, hat vor fünf Jahren auf der Maier-Orgel in Taufkirchen ein Konzert anlässlich der 850-Jahrfeier der Pariser Kirche gegeben. © mmh/Archiv In der Kirche Notre-Dame durfte ich vor 19 Jahren eine Woche an der Orgel arbeiten. Es handelte sich um einen Workshop Master Class unter Leitung des Dom-Titulars, des Organisten Olivier Latry. Jeden Abend ab 21 Uhr durften wir bis tief in die Nacht hinein im Dämmerlicht der Notre Dame Orgelstücke erarbeiten. Wir hatten die Kirche für uns alleine. Es ging um Werke von Olivier Messiaen. Die Orgel ist eine der berühmtesten auf der Welt ist – von Aristide Cavaillé-Coll. Er hat den Stil der symphonischen Orgel geprägt. Bei jedem Besuch in Paris bin ich in der Kirche.

Wann das letzte Mal?

2012. Ich war alleine dort, habe erst die Chapelle Royale besucht, dann die Kathedrale, und es ist beeindruckend, auf dem Platz der Ile de la Cité mit den beiden Türmen. Es sind Erinnerungen, die kommen jetzt noch einmal viel deutlicher zum Vorschein. Ich betrachte es als ein Geschenk, dass ich das damals alles noch erleben durfte.

Man fühlte sich vor der Kirche wie im Mittelalter mit Karl dem Großen auf dem Pferd als Skulptur.

Ja, auf jeden Fall. So ein Gefühl habe ich bisher nur noch in Santiago de Compostela gehabt.

Ist es ein besonderer Klang, den diese Orgel im Kirchenschiff verbreitet hat?

Ja, aber er lässt sich schwer in Worte fassen. Gerade jetzt, nach dieser Katastrophe. Ich hatte eine kurze Nacht, habe die ganze Nacht französisches Fernsehen geschaut und mich mit Freunden ausgetauscht. Sie sind konsterniert.

Das hat Sie persönlich berührt?

Dieser Ort ist mystisch. Ich sage immer – ein wenig salopp: Was für die Moslems Mekka ist, das ist für die Organisten Notre-Dame. Es ist ja nicht nur eine Kirche, auch historisch ist sie aufgeladen. Napoleon wurde hier gekrönt. Die Glocken haben geläutet, als Frankreich im Zweiten Weltkrieg befreit wurde. Die heilige Reliquie, die Dornenkrone von Jesus Christus, ist hier aufbewahrt worden. Wie es um die Orgel steht, da weiß man noch nichts Genaues. Laut neuesten Berichten heißt es, sie sei gerettet worden.

Das wäre wenigstens eine gut Teilbotschaft.

Auf jeden Fall. Trotzdem. Das Bauwerk war ein Höhepunkt der Gotik. Auch akustisch dürfte viel verloren sein. Denn hier wurde die Musikgeschichte begründet. Bei der „Messe de Notre-Dame“ von Guillaume de Machaut um (um 1300/1305 bis 1377) handelt es sich um die älteste bekannte Vertonung, die aus der Feder eines einzelnen, benannten Komponisten stammt.

Und wenn man glaubt, Orgel spielt und einen Sinn für Architektur und Kunst hat, trifft es einen hart.

Es gibt ein Stück von Messiaen, der zwar nicht Organist in Notre-Dame war, aber auf sie ein Stück geschrieben. Es heißt: „Apparition de l’église éternelle“ (die Erscheinung der ewigen ’Kirche). Es ist ein langsames Stück. In den Tiefen der Pedale hört man Schläge. Sie symbolisieren das Klopfen der Steinmetze, die diese Kirche erbaut haben. Daran muss ich die ganze Zeit denken.

Das Brennen eines Kernstückes der Christenheit, fasst man das als Gläubiger als Omen auf?

Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber: Die Kirche hat Jahrhunderte überlebt, die Weltkriege überstanden. Da ist es verwunderlich, wie es dazu kommen konnte. Ich werde ein Konzert in Erinnerung daran planen mit Stücken von Louis Vierne, der in Notre-Dame Organist war. Er ist an der Orgel gestorben, bei seinem 1750. Konzert. Der Fuß blieb an einer Pedaltaste hängen.