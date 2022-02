Start für die Ottobahn: Teststrecke in Taufkirchen wird gebaut

Von: Doris Richter

Oberhalb von Straßen könnten die Kabinen der Ottobahn bald durch die Luft sausen. © Simulation: Ottobahn GmbH

Grünes Licht für die Ottobahn: Das Landratsamt hat für den Bau der Teststrecke jetzt die Genehmigung erteilt.

Taufkirchen - Die Ottobahn ist ein auf Schienen geführtes Gondelsystem, das in fünf bis zehn Meter Höhe über dem Straßenverkehr unterwegs ist. Das Konzept verzichtet auf Fahrpläne, denn die Fahrgäste werden in Zukunft einfach eine Gondel per App bestellen und entlang der Strecke zu jedem Zeitpunkt aus- und zusteigen können, wo sie möchten.

„Gerade im Großraum München brauchen wir solche kreativen Ideen, um den Verkehr zu entzerren”, sagte Ministerin Kerstin Schreyer am Donnerstag.

Spatenstich Mitte März

Mitte März soll plangemäß der erste Spatenstich an der Teststrecke in Taufkirchen erfolgen. Zeitnah erfolgen nun Bohrungen für das Bodengutachten. Außerdem werden bereits Pläne zu Be- und Entwässerung erstellt. Die erste konkrete Baumaßnahme wird der Wegebau werden.

Zwischen Autobahn und Ludwig-Bölkow-Campus

Die Teststrecke wird oval, etwa 900 Meter lang sein und auf dem Gelände zwischen Autobahn und Ludwig-Bölkow-Campus entstehen. Bis zu fünf Fahrzeuge sollen dort ab Mitte des Jahres unterwegs sein, um ingesamt 100 000 Streckenkilomter zurückzulegen. Die Testfahrten sind wesentliche Voraussetzung für eine Betriebsgenehmigung, die vom TÜV Süd begleitet wird.

Geht es nach dem Gemeinderat Taufkirchen könnte die Teststrecke später auch Teil´ einer ersten Verbindung zwischen Ludwig-Bölkow-Campus und dem Karl-Preis-Platz werden.