Rote Ampel missachtet: Unfall an A 8-Anschluss in Taufkirchen

Von: Martin Becker

An der Zufahrt zur A 8 in Taufkirchen kam es zu einem Unfall. © Polizei

Eine rote Ampel nicht beachtet hat ein Autofahrer und deshalb einen Unfall auf der B 471 in Taufkirchen verursacht.

Taufkirchen - An der Autobahnzufahrt zur A 8 in Taufkirchen sind auf der B 471 am Freitagmorgen zwei Autos frontal miteinander kollidiert. Beide Fahrzeugführer verletzten sich glücklicherweise nur leicht, mussten durch den verständigten Rettungsdienst jedoch nicht weiter versorgt werden und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

Zu dem Unfall kam es um 6.55 Uhr. Eine Ottobrunnerin (51) wollte, von der B 471 (Hohenbrunner Straße) aus östlicher Richtung kommend, bei für sie grüner Ampel nach links auf die A 8 in Richtung Salzburg abbiegen. Ihr entgegen kam, von Taufkirchen aus, ein VW-Fahrer (43) aus Prien am Chiemsee. Laut Polizei missachtete er das Rotlicht der Ampel, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem VW der 51-Jährigen kam: Beide Fahrzeuge kollidierten im Frontbereich miteinander.

Aufgrund der erheblichen Beschädigungen mussten beide Autos abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Taufkirchen sicherte die Unfallörtlichkeit ab, stellte den Brandschutz sicher und reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme vorbeigeleitet werden, sodass es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.