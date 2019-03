S-Bahn-Schläger von Taufkirchen muss in die Psychiatrie

Am Ende half auch die Revision nicht: Weil er einen Mann am Taufkirchner S-Bahnhof zusammengeschlagen hat, muss der Oberhachinger nun in die Psychiatrie.

Taufkirchen – Es war eine grässliche und sinnlose Prügelei an einem August-Morgen 2016 auf dem S-Bahnhof Taufkirchen. Lebensgefährlich wurde ein 44-Jähriger verletzt, der sich in die beleidigende Provokation eines Heranwachsenden hatte hereinziehen lassen. Gestern wurde der 21-jährige Täter vom Landgericht München I erneut verurteilt. Vier Jahre und drei Monate Haft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung standen am Ende zu Buche – und die ungeliebte Unterbringung in der Psychiatrie.

+ Damals Tatort: Der S-Bahnsteig in Taufkirchen. © Robert Brouczek

Die hatte der Oberhachinger mit seiner Revision abwenden wollen. Doch am Ende sahen die Richter keine Möglichkeit, ohne sie auszukommen. Der Bundesgerichtshof (BGH) setze aktuell verstärkt auf diese Maßnahme, hieß es. Im Fall des Angeklagten erkannte das Gericht auch eine massive Notwendigkeit. Der junge Mann hatte in der Nacht zuvor heftig getrunken. Der Alkohol enthemmte ihn. Auf dem anderen Bahnsteig sah er den 44-Jährigen, der sich in München einer Wandergruppe anschließen wollte. Er brüllte: „Ich ficke Deine Mutter.“ Der Mann kletterte über das Gleisbett den Bahnsteig hinauf. Dort wurde er mit zwei Faustschlägen empfangen.

Es kam noch schlimmer. Der Angeklagte und sein damals 17-jähriger Bruder attackierten den Fremden mit Tritten und Schlägen gegen den Kopf. Nach der Tat stieg der Oberhachinger in die S-Bahn und prahlte gegenüber seinem Bruder mit seinen Schlägen. Ein zufällig mitfahrender Polizist nahm ihn noch vor Ort fest. Im Januar 2018 war der 21-Jährige wegen dieser Sache erstmals zu vier Jahren und neun Monaten Jugendstrafe verurteilt worden, plus Unterbringung in der Psychiatrie.

Im erneuten Prozess ging es vor allem um die Frage der klinischen Behandlung, die er nicht wünschte. Doch wegen seiner Alkohol- und Drogen-Probleme sowie der immer wiederkehrenden Aggressionen hielt das Gericht eine stationäre Therapie für unabänderlich. Am Ende zeigte sich der Angeklagte damit auch zufrieden und nahm das Urteil an.