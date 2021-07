Wenn der Stellplatz schon 45 000 Euro kostet: Der schwieriger Weg zu günstigem Wohnraum

Der Druck auf den Wohnungsmarkt steigt im Landkreis München beständig – und damit auch der Druck auf die Gemeinden, selbst günstigen Wohnraum für ihre Bürger zu schaffen. Wie schwierig das ist, zeigt sich gerade in Taufkirchen.

Schon seit zehn Jahren nimmt die Gemeinde immer wieder Anlauf, um ihr Grundstück am Pfarrer-Weidenauer-Weg zu bebauen. Rund 2000 Quadratmeter ist es groß und derzeit verpachtet. Ein Bauunternehmen nutzt es als Lagerfläche. Nun hat sich das Architekturbüro Romstätter das Gelände vorgenommen und dem Gemeinderat 14 mögliche Varianten präsentiert. „Der Zuschnitt des Grundstücks ist nicht ideal“, erklärte Hans Romstätter. Ein schmaler Zipfel nach Osten hin macht die Planung nicht einfach. Deshalb brachte Romstätter gleich noch die Idee ins Spiel, den Zuschnitt durch Grundstückstausch mit den Nachbarn zu verbessern, oder das Stück nach Osten hin zu verkaufen.

Zwei größere oder drei kleinere Gebäude könnten laut Planer auf das Grundstück passen mit bis zu 26 Wohnungen mit einem Mix aus Ein- bis Vierzimmerwohnungen. „Ich finde es schlimm, dass wegen der Kosten überall nur noch 2-Zimmer-Wohnungen gebaut werden“, sagte Romstätter. „Für Familien gibt es kaum was.“ Das soll an der Pfarrer-Weidenauer-Straße anders werden. Schließlich wünscht sich die Gemeinde Wohnungen für junge Taufkirchner Familien, für die Mitarbeiter der Feuerwehr oder der sozialen Einrichtungen. Das größte Problem: die Stellplätze für die Autos. Laut Stellplatzsatzung braucht es 45 für die 26 Wohnungen. Baut man für etwa 35 eine Tiefgarage, würde das rund 1,6 Millionen Euro kosten. „Wir müssen ins Grundwasser bauen, das kostet“, so Romstätter. Ein Parkdeck würde 870 000 Euro kosten, „doch damit verbauen wir wertvoll Fläche und verlieren zwei bis drei Wohnungen, sodass diese Variante unterm Strich nicht günstiger käme“. Dann vielleicht doch lieber den östlichen Teil verkaufen – rund 870 000 Euro könnten die etwa 580 Quadratmeter bringen – und vorne nur 18 Wohnungen bauen.

Diese Idee gefiel den meisten Gemeinderäten am besten. Eine Frage trieb Peter Hofbauer (FW) um: Die Gemeinde möchte die Wohnungen – wie auch bei ihrem Bauprojekt am Riegerweg – gerne mit staatlichen Fördermitteln aus dem Wohnungspakt Bayern bauen. Doch die Förderung ist an Konditionen gebunden, insbesondere Mietobergrenzen und Einkommensgrenzen der künftigen Bewohner. „Im Prinzip sind da eigentlich nur Sozialwohnungen möglich“, sagte Hofbauer. „Doch wir wollen ja Wohnungen für die Taufkirchner, die nicht so viel verdienen, aber eben doch über diesen Einkommensgrenzen liegen.“

Das möchte auch Bürgermeister Ullrich Sander. „Am Riegerweg haben wir gute Gespräche mit der Regierung geführt und gute Lösungen gefunden.“ Darauf hofft er auch in diesem Fall. Und ist damit optimistischer als Michael Lilienthal (FW): „Das Grundstück hat einfach eingeschränkte Bebauungsmöglichkeiten.“ Schon vor zehn Jahren habe die TWG (Taufkirchner Wohnungsbaugesellschaft) das Grundstück bebauen wollen und es habe sich nicht rentiert. „Mit gedeckelten Mieten wird das ein Verlustgeschäft ohne Ende.“

Sander will dennoch die Gespräche mit der Regierung abwarten. Erst danach soll sich der Gemeinderat intensiver mit den Bau-Vorschlägen auseinandersetzen.

Gemeinde unterstützt Idee zur Gründung einer Genossenschaft

Genossenschaftlichen Wohnungsbau wünschen sich Freie Wähler, FDP, Grüne und ILT für Taufkirchen und haben einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde gestellt. Umgesetzt hätten sie das Vorhaben gerne auf dem Grundstück an der Pfarrer-Weidenauer-Straße. Das Ziel, so Initiatorin Maike Vatheuer-Seele (FDP): „Die Lücke zwischen Investoren- und sozialem Wohungsbau schließen.“ Und das soll so funktionieren: Die Gemeinde überlässt der Genossenschaft mittels Erbpacht das Grundstück. Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft entscheiden über die Aufnahme von Mitgliedern. Die Kriterien kann die Genossenschaft selbst festlegen. Im Vergleich zum Erwerb von Eigentum bräuchten Genossenschaftsmitglieder deutlich weniger Eigenkapital, um dauerhaft in ihrer Heimat bleiben zu können. Noch gibt es keine Genossenschaft. „Die sollte sich aus der Bürgerschaft heraus gründen“, so Vatheuer-Seele. Da soll die Gemeinde nachhelfen und federführend mitmachen.



Grundsätzlich eine gute Idee, findet Bürgermeister Ullrich Sander, doch das Grundstück an der Pfarrer-Weidenauer-Straße könne man zügig bebauen, die Gründung der Genossenschaft brauche sicher längere Zeit. Alfred Widmann (SPD) befürchtet, dass die Erbpachtzinsen bei dem Grundstück sehr hoch wären. Genossenschaftsmitglieder müssten wegen des Grundstückswerts auch einiges an Eigenkapital einbringen. Die CSU möchte sich lieber mehr um die TWG kümmern. „Das Genossenschaftsmodell ist kompliziert“, warnte Hildegard Riedmaier. Aufgeben will der Gemeinderat die Idee trotzdem nicht. Die Gemeinde soll nun noch in diesem Jahr einen Vortrag mit Experten dazu organisieren, um mehr zu erfahren, um die Idee eventuell an anderer Stelle umzusetzen. do