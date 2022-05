Nach vielen Diskussionen: So geht‘s weiter mit Wohnbauprojekt in Taufkirchen

Von: Doris Richter

So sieht der aktuelle Plan die Bebauung der Wiese westlich der Dorfstraße und Hachinger Bach vor. © Wieser/Gemeinde Taufkirchen

Fast ein Jahr hat es gedauert und einige zähe Diskussionen, doch nun hat der Bauausschuss des Gemeinderats Taufkirchen den Plänen für die Bebauung der Wiese westlich der Dorfstraße seinen Segen gegeben.

Taufkirchen - Wobei es sich hier, wie Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) betonte, lediglich um einen städtebaulichen Entwurf handelt. Details müssen noch geklärt werden. Wiederholt hatten sich die Gemeinderäte über eine zu massiv geplante Bebauung des rund 16 000 Quadratmeter großen Grundstücks beschwert. In seinem jüngsten Entwurf hat Architekt Robert Wieser nun „genau den Planentwurf umgesetzt, den wir in der jüngsten Sitzung beschlossen haben“, wie Hildegard Riedmaier (CSU) feststellte. So hat er unter anderem die Querriegel der Gebäude entlang des Hachinger Bachs entfernt.

Sechs Gebäude mit viel Luft dazwischen

Der Plan für das Gebiet westlich der Dorfstraße und südlich des Winninger Wegs sieht sechs Gebäude vor: drei mit insgesamt drei Geschossen (inklusive Dachgeschoss) am Bach, drei weitere mit Querbauten und vier Geschossen an der Dorfstraße. Zwischen den Gebäuden hat der Architekt Sichtachsen in Richtung Gemeindemitte eingeplant, und in der Mitte der beiden Gebäudereihen ist ein Rad- und Fußweg eingeplant.

Problem Parken

Parken sollen die Anwohner in der Tiefgarage. Die Einfahrt ist nördlich des Ensembles geplant. Ebenso wie die oberirdischen Besucherparkplätze – was laut Alfred Widmann (SPD) schwierig werden könnte. „Auf den Besucherparkplätzen parken dann doch die Bewohner, weil keiner in die Tiefgarage fahren mag. Parkchaos an der Dorfstraße sei da programmiert. Widmann schlug vor, den Weg südlich der Häuser noch auszubauen und dort Parkplätze auszuweisen. „Dann versiegeln wir noch mehr Fläche“, warnte Peter Hofbauer (FW). „Besser als jetzt geplant, geht es nicht.“ Auch Paul Haberl (CSU) ist zufrieden. „Besucher können auch mal ein paar Schritte gehen“, findet er und lobte, dass die Bebauung nun lockerer sei, mit mehr Grün dazwischen. Auf Grundlage dieses Konzepts werden nun Flächennutzungs- und Bebauungsplan ausgearbeitet. Auch die Öffentlichkeit darf sich dann zu den Plänen äußern.