Taufkirchner Seniorenheim Opfer von Spekulation? – Betreiber verunsichert

Aus tagesschau.de (gab auch Filmreportage dazu) - ein wohl inflationäres Geschäftsmodell zu Lasten der hilfsbedürftigen Menschen im Alter:

..."Renditejäger in der Altenpflege: Wie Investoren Senioren auch in BW aus ihren Heimen treiben

Stand: 19.07.2023 15:29 Uhr

Investitionen in Immobilien versprechen Gewinn durch Rendite. Doch das Geschäft mit Pflegeeinrichtungen hat auch Verlierer. Eine Recherche in Leonberg zeigt, wer dafür einen hohen Preis bezahlt.Betongold: So nennt man das Geschäft, das Unternehmen mit Pflegeeinrichtungen machen. Rund 40 Prozent der Altenpflegeheime in Deutschland sind inzwischen in privater Hand, ein Großteil davon im Besitz von national oder international agierenden Investoren.Diese Unternehmen versprechen sich hohe Renditen, die nicht selten zu höheren Kosten für die Betreiber der Heime führen - und damit auch zu höheren Beiträgen für die Pflegebedürftigen. Die einen wollen möglichst viel Geld machen - die Leidtragenden sind die Bewohnerinnen und Bewohner, das zeigt sich an einem Beispiel aus einer Einrichtung in Leonberg (Kreis Böblingen)."...

Dieses Objekt wurde vom Landkreis in Spekulantenhände verkauft!

Die Regierung muss endlich reagieren i.S. Pflege/Alter/Krankenhäuser, besonders nach den 16-jährigen Versäumnissen der Vorgängerregierung!!!