Raumfahrtcampus startet durch: Europas größter Standort für Weltraumforschung entsteht in Taufkirchen/Ottobrunn

Von: Laura Forster

Teilen

Aktuelle Forschungsprojekte der Luft- und Raumfahrtfakultät in Taufkirchen/Ottobrunn haben sich Ministerpräsident Markus Söder (r.) und Wissenschaftsminister Markus Blume (l.) am Montag zeigen lassen. © Robert Brouczek

Seit Montag ist es besiegelt: Europas größter Standort für Weltraumforschung entsteht in den kommenden Jahren in Taufkirchen/Ottobrunn. Gerechnet wird mit rund 4000 Studenten.

Taufkirchen/Ottobrunn – „Bavarian Space Campus Taufkirchen/Ottobrunn“, dieser Name schwebt Taufkirchens Bürgermeister Ullrich Sander für den noch namenlosen Luft- und Raumfahrtcampus vor. Denn seit Montag ist es offiziell besiegelt: Der Standort Taufkirchen/Ottobrunn wird zu Europas größtem Zentrum für Luft- und Raumfahrtforschung ausgebaut. Das haben Ministerpräsident Markus Söder, Wissenschaftsminister Markus Blume, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Roland Weigert, Landrat Christoph Göbel, Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer und Taufkirchens Bürgermeister in einer gemeinsamen Erklärung in den Räumen des TUM Department of Aerospace and Geodesy in Ottobrunn unterzeichnet.

Derzeit gibt es bereits 27 Professuren, Ziel sind 50, sagte TUM-Präsident Thomas Hofmann. © Robert Brouczek

„2018 wurde ich für das Projekt noch belächelt. Heute wissen wir, wie entscheidend die Weltraumforschung ist. Der Blick ins All sagt mehr über uns, als vielen bewusst ist“, sagte Söder in seiner Rede vor rund 85 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Vertretern der TU München (TUM). Vor fünf Jahren hatte der Ministerpräsident in einer Regierungserklärung das bayrische Raumfahrtprogramm „Bavaria One“ angekündigt. Im Zuge dessen sollte für etwa 100 Millionen Euro eine Fakultät der TUM in Taufkirchen/Ottobrunn entstehen. Mittlerweile gibt es 27 Professuren und rund 1500 Studentinnen und Studenten wie Professor Thomas Hofmann, Präsident der TUM, sagte. „Das Interesse ist sehr groß“, so Söder über die Fakultät, die schon heute zum internationalen Spitzenfeld gehört. Jedes Jahr kommen mehr als 200 neue Studienanfänger hinzu. „Es ist total sexy, es ist spannend, die ganze Welt schaut auf uns.“ Das Ziel ist es, mit rund 50 Professorinnen und Professoren, rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bis zu 4000 Studentinnen und Studenten die größte Luft- und Raumfahrtfakultät Europas im südlichen Landkreis zu bilden.

Interimsstandort am Flughafen: Hauptsitz der Fakultät soll in Taufkirchen/Ottobrunn bleiben

„Doch die Menschen brauchen Platz“, so Hofmann. Und dieser Platz steht in Taufkirchen/Ottobrunn derzeit nicht zur Verfügung. „Wir müssen deshalb einen Teil an den Flughafen verlagern“, sagte der Präsident der TUM. Laut Blume sei dies jedoch vorerst nur eine Interimslösung. Derzeit gebe es Vertragsverhandlungen mit der Flughafen München GmbH bezüglich Räumlichkeiten. Wann die ersten Studenten und Professoren an den neuen Standort wechseln, ist noch unklar. Auch sei noch nicht geklärt, wer künftig am Flughafen unterrichtet wird. Laut Söder könnte der Doppelstandort jedoch zum Dauerzustand werden, wenn die Fakultät „weiter so einen Lauf hat“. Sowohl der Ministerpräsident als auch der Wissenschaftsminister betonten aber, dass Taufkirchen/Ottobrunn weiterhin der Hauptsitz der Fakultät sein und in den kommenden Jahren zu einem lebenswerten Campus ausgebaut werden soll. Derzeit seien die Räume jedoch nur gemietet, der nächste Schritt sei es, eigene Gebäude für die Fakultät zu bauen.

Sechs Unterschriften, die die Zukunft von Europas größtem Standort für Weltraumforschung besiegeln. © Robert Brouczek

Laut Bürgermeister Loderer gibt es wenige Gemeinden, deren Siedlungsentwicklung so mit der Luft- und Raumfahrt verknüpft ist, wie Ottobrunn. Seit Jahren sind Unternehmen wie Airbus, die Ariane-Group oder IABG im südlichen Landkreis ansässig, aber auch immer mehr Start-ups zieht es nach Taufkirchen/Ottobrunn. Mit dem Ausbau der Fakultät steige die Attraktivität des Standorts. „Die Firmen stehen Schlange“, sagte Sander.

Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 wird von allen Beteiligten angestrebt

Doch wie soll die zunehmende Zahl an Studenten, Professoren, TU-Mitarbeitern und Arbeitnehmern künftig an den Standort kommen? „Hier gibt es einige U-Bahn-Fans“, sagte Blume und sprach damit die Verlängerung der U5 von Neuperlach Süd über Ottobrunn ins Entwicklungsgebiet an, die von allen Beteiligten angestrebt werde, wie es laut einer Pressemitteilung des Wissenschaftsministeriums heißt. „Die Verlängerung ist ein Kernpunkt“, sagte Sander. „Europas größter Luft- und Raumfahrtcampus kann nicht nur mit Gelenkbussen erschlossen werden“, ergänzte sein Kollege Loderer. Söder sagte, er stehe hinter dem Projekt, aber: „Die U-Bahn-Verlängerung hängt von vielen Faktoren ab.“

Durch die Unterzeichnung der Erklärung werde die Zusammenarbeit zwischen Freistaat, Wirtschaft, Kommunen, Landkreis und der Wissenschaft hervorgehoben, so Landrat Göbel. „Boarding completed. Jetzt heißt es anschnallen und schon bald werden wir die Flughöhe erreichen“, sagte Blume.