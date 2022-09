Sorgenkind Betreuung: Lage in Taufkirchen verschärft sich

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Ein Neubau für die marode Kita „Wawuschel“ ist dringend notwendig. Das Gebäude ist nur noch eingeschränkt nutzbar. © stefan weinzierl

In Taufkirchen spitzt sich die Situation der Kinderbetreuung zu. Noch kann die Gemeinde den Bedarf decken. Doch es zeichnet sich jetzt schon ab, dass man für die Zukunft Lösungen finden muss.

Taufkirchen - Bei seiner Klausurtagung im Oktober wird sich der Taufkirchner Gemeinderat auch mit der Zukunft der Kinderbetreuung im Ort beschäftigen müssen. Das hat eine Präsentation von Hauptamtsleiterin Martina Kraft im Gemeinderat gezeigt. Zwar kann der Bedarf an Betreuungsplätzen aktuelle noch gedeckt werden, doch angesichts des anhaltenden Personalmangels, der steigenden Nachfrage nach Betreuungsangeboten und dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026 steht die Gemeinde vor großen Herausforderungen. Krafts Fazit: „Es gibt viel zu tun. Das sollten wir anpacken.“

Noch kann Bedarf gedeckt werden

Dabei ist die aktuelle Situation laut Kraft durchaus zufriedenstellend. Im November 2021 habe das Landratsamt bestätigt, dass das vorhandene Angebot an Betreuungsplätzen in Taufkirchen ausreichend sei, informierte die Hauptamtsleiterin. Auch zum neuen Schuljahr werde die Gemeinde den Eltern wohl ausreichend Plätze in Krippen, Kindergärten, Horten und der Mittagsbetreuung anbieten können. Allerdings sei dies nur möglich, weil man zusätzliche Tagesmütter und -väter akquirieren konnte und im AWO-Kinderhort Baumhaus am Postweg provisorisch eine zusätzliche Gruppe eingerichtet hat. Die Genehmigung für diese Behelfslösung endet 2024.

Mehr Kinder als erwartet

Sorgen macht Kraft zudem, dass die Betreuungsquoten zuletzt stark angestiegen sind – zum Beispiel was die nachschulische Betreuung angeht. Ihrer Ansicht nach wird sich die Situation durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler ab 2026 noch verschärfen. Zumal bisher nur Horte die Betreuungsanforderungen erfüllen. „Die Mittagsbetreuung fällt aufgrund der kürzeren Betreuungszeiten hinten runter“, so Kraft.

Dadurch, dass zuletzt mehr Kinder zugezogen sind und in Taufkirchen geboren wurden als von der Gemeinde angenommen, gibt es aber auch zusätzlichen Bedarf an anderer Stelle. „Wir haben vom Landratsamt die Anerkennung für drei zusätzliche Krippengruppen“, sagte Kraft. Gleichzeitig sieht sie Handlungsbedarf bei der in die Jahre gekommenen AWO-Kindertagesstätte Wawuschel am Postweg. Das „problembehaftete Gebäude“ sei mittlerweile nur eingeschränkt nutzbar. „Im Moment ist eine Krippengruppe geschlossen“, informierte Kraft.

Ausbau und Neubau im Gespräch

Aus allen diesen Gründen habe man sich mit dem Bauamt zusammengesetzt und nach Lösungen gesucht. Denkbar sind laut Kraft ein Ersatzneubau für die Kita Wawuschel, ebenso wie der Neubau einer Kita in unmittelbarer Nähe des Neubaugebietes am Riegerweg oder im Bahnhofsquartier. Auch bei der Dorfschule steht eine Entscheidung an. Sie muss unbedingt erweitert werden.

Einig war man sich letztlich im Gremium, dass man hier angreifen muss – und zwar möglichst schnell. Wo was neu gebaut oder nur erweitert werden soll, darüber gibt es noch Gesprächsbedarf. Alfred Widmann (SPD) wünschte sich als Entscheidungsgrundlage für die Klausur noch konkretere Zahlen von der Verwaltung. Seine Fraktionskollegin Rosemarie Weber forderte, den Schwerpunkt beim Betreuungsausbau im Dorf zu setzen: „Da hinken wir ein wenig hinterher.“ Neben neuen Einrichtungen dürfe man aber auch die Personalfindung nicht vernachlässigen, sonst nützen die schönsten Neubauten nichts.

Widmann und David Grothe (Grüne) plädierten dafür, unbedingt am Riegerweg eine neue Kita zu bauen. Für Paul Haberl (CSU) sollte zudem das Gelände des aufgelösten Tennisklubs TTC Hachinger Tal für eine neue Kita ins Auge gefasst werden. Schließlich sei nicht nur der Wawuschel-Bau marode, sondern auch der Kindergarten St. Johannes. Und Herbert Heigl (SPD) vermisste bei den Vorschlägen, dass man über einen kompletten Neubau der Dorfschule nachdenkt – vielleicht auch an einem völlig anderen Standort.